Wartberg.Ein Dauerthema im Stadtteilbeirat ist der Zustand der Straßen im Stadtteil. Wie Stadtteilbeiratsvorsitzende Renate Gassert betonte, reichten vor allem beim Salon-de-Provence Ring und dem Berliner Ring Flickteerung bei weitem nicht mehr aus. „Die Straßen sind rauf und runter kaputt.“ Gassert begrüßte, dass der Gemeinderat auf Vorschlag zweier Räte die Stadt beauftrage, eine kreisstadtweite Prioritätenliste zur Straßensanierung aufzustellen.

Für die Sanierung der Straße „Am Reinhardshof“ stehen im diesjährigen Haushalt Planungskosten in Höhe von 120 000 Euro. Aktuell hätten die Planungsmaßnahmen noch nicht begonnen, monierte die Vorsitzende. Christian Melzer vom städtischen Bauamt erläuterte mit der Planung will man belastbare Zahlen für die Sanierungskosten ermitteln. Gassert betonte: „Das Thema darf nicht unter den Tisch fallen, wir werden immer wieder daran erinnern.“

Weiterhin angesprochen wurde aus dem Gremium, dass alle Zugangswege zu den Häusern für Rettungsfahrzeuge zu eng seien. Hier sei eine Lösungssuche dringend erforderlich.

Aus Reihen der Bürger wurde Kritik an den Arbeiten der Telekom zur Kabelverlegung für den DSL Ausbau geäußert. Einige der Löcher seien schon seit einem Jahr offen und der Gehweg daher nicht richtig nutzbar. Beiratsmitglied Klaus von Lindern sah das Problem in der Auftragsvergabe an verschiedenen Firmen auch innerhalb eines Stadtteils. „Bei uns arbeiten drei Unternehmen für die Telekom und kommunizieren nicht miteinander.“

Allgemein wurden aus der Bürgerschaft heraus mehr Investitionen in den Stadtteil gewünscht. Viele machten aber auch deutlich, sie leben gerne hier. Gassert nannte Beispiele für aktuelle Investitionen. Jedes Jahr werde werde mindestens eine Maßnahme angegangen. Angesprochen wurde auch das Thema Geschwindigkeitsüberschreitungen. Tempo 30, zum Beispiel in der Straße der Schule, würde oft nicht eingehalten. Hier seien mehr Kontrollen erforderlich. Als weiteres Problem sprach man leerstehende Bungalows an, die sich nicht mit dem Pkw anfahren lassen. Sie seien deshalb nicht verkäuflich. Die Beiräte waren sich einig, man müsse sich diesem Thema im Rahmen des Sanierungsgebiets annehmen.

Die Stadtteilkoordinatorin Tatjana Gering berichtete über ihre Arbeit und die Anliegen der Bürger. Meldungen über Mängel und Themen der öffentlichen Ordnung seien deutlich weniger geworden. Häufig sei das Thema Kirchenzentrum als wichtiger Treffpunkt angesprochen worden. Bei der Jugend war vor allem das Thema offene Jugendarbeit von Bedeutung. Weitere nannte sie den Wunsch nach verschiedenen Treffen, bei denen sich Bürger begegnen können. In der Planung sei aktuell eine Internetseite der Stadtteilkoordinatorin als neue Informationsplattform der Bürger über Angebote. Weiterhin unterstützt Gering die Planungen zum interkulturellen Friedensfest und wirkt beim Kirchenkompassprojekt zum Thema Spätaussiedler in Wertheim mit.

Im Punkt Sonstiges wurden verschiedene Termine bekanntgegeben. Am 12. April findet ab 18.30 Uhr das öffentliche Vereinsfest von Willkommen in Wertheim im Jugendraum im Kirchenzentrum statt. Am 17. April um 19 Uhr stellt die CDU ihre Kommunalwahlkandidaten im Kirchenzentrum vor. Vorab findet ein Rundgang durch den Stadtteil statt. Der Termin der SPD für den Rundgang und Vorstellung wird noch bekanntgegeben.

Am 30. April wird der Maibaum aufgestellt. Organisiert wird dieses vom Bürgerverein und unterstützt von weiteren Vereinen.

Am 13. Juli gibt es das ein gemeinsames Friedensfest der Stadtteile Wartberg und Reinhardshof zwischen Frankenplatz und Kirchenzentrum. Dabei soll der Gedanke des Friedens verbreitet werden. Verschiedene Gruppierungen werden abwechslungsreiche Aktivitäten anbieten.

Am 20. Juli feiert der Kleingartenverein Wartberg sein traditionelles Gartenfest. bdg

