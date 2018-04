Die Tabelle wird begradigt

Anzeige

Zur Begradigung der Tabelle in der Kreisklasse B treffen am Gründonnerstag um 18 Uhr der TKSV Lauda und der SSV Urphar/Lindelbach aufeinander. Richtig viel Pfeffer verspricht die Auseinandersetzung nicht gerade, schließlich ist für beide die Runde so gut wie gelaufen. Urphar kann nach dem 3:1 gegen Oberbalbach immerhin noch auf das vordere Drittel schielen, doch für den designierten Absteiger aus Lauda geht es höchstens noch darum, die "rote Laterne" abzugeben. Das gelänge dem TKSV aber selbst im Falle eines Sieges nicht. Hinspiel: 1:7. lg