Die Toten werden im Herzen getragen

Bestenheid.Bei einem ökumenischen Gottesdienst der Hospizgruppe der Malteser in der Martin-Luther-Kirche in Bestenheid wurde am Freitag der 115 Verstorbenen des Jahres 2017 gedacht, die die Hospizgruppe begleiten durfte. Das Thema des Gottesdienstes lautete Zeit.

Für die Hospizgruppe ist dieser Gottesdienst ein wichtiger Abschluss seiner Begleitungen. Es ist eine würdevolle Art, das Signal zu setzen, dass Tote nicht vergessen, sondern im Herzen weitergetragen und geliebt werden.

Mit dem Lied „Meine Zeit steht in deinen Händen“ begann der Gottesdienst mit dem ökumenischen Kirchenchor vom Wartberg, der musikalisch durch den Gottesdienst begleitete. Gabriele Mümpfer begrüßte mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer „Je schöner die Erinnerungen…“ besonders die Hinterbliebenen der Verstorbenen. Die Hospizgruppe hatte den Altarraum passend zum Thema mit verschiedenen Uhren dekoriert, sogar eine Standuhr wurde von einem Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt.