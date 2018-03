Die Traumatisierung im Kindesalter der Generation Ypsilon

Anzeige

Gerade der Widerspruch zwischen den fröhlichen Melodien und den satirischen, teilweise sarkastischen Texten machten Ningels Vorführung so spannend. Hinzu kam, dass er immer völlig jugendlich-unschuldig ins Publikum grinste.

Ganz anders sein „Alter Ego“, sein früherer Schulfreund Rolf, dessen wertvollstes Ziel „Effinzienz“ ist, der mit 30 Jahren schon ein Haus hat und fest im Job steht und die „Quality time“ mit seiner Freundin agendamäßig plant. Klar, dass man sein ganzes Leben per Selfies auf Facebook verfolgen kann.

Da freut man sich, als der Künstler das Jackett, das ihn als Rolf kennzeichnet, auszieht und stattdessen seinen beigen Pullover anzieht. Er versteht nicht, warum er den nicht mehr tragen soll: „Der war damals echt teuer! 100 Mark!“. Damals in seiner Schulzeit, als er schon die Kabarett-AG an seinem Gymnasium in der Eifel besuchte und Unterricht in Schlagzeug und Klavier nahm.

Landei oder nicht?

Wie lebt es sich in einem Eifel-dorf? Nachdem die Diskussion mit dem Publikum beendet war, ob man sich in Wertheim als Landei oder als Szenestädter fühle, besang Matthias Ningel das Leben in seinem 700-Einwohner-Dorf, wo Entspannung nicht „Yoga-Kurs“ heiße, sondern „Holz machen“.

Oder man schreibt Briefe an sich selbst, die man sich zehn Jahre später schickt. So hat es Ningel zumindest mit seiner großen Flamme aus Schulzeiten, Ilona, vereinbart. Doch als er den Brief erhält, stellt er fest, dass er sich mehr vorgenommen hat, als er erreicht hat. Das nie vorgetragene Liebeslied an eben diese Ilona ließ Staunen, wie viele Reime es auf diesen Namen gibt. Überhaupt ist der Umgang und das Spiel mit Worten eine weitere beeindruckende Komponente des Bühnenprogramms.

Normalerweise hat Ningel es übrigens nicht so mit Romantik. Deshalb führt er gewissenhaft sein „Knick Knack Blubb“ -Buch. Was es damit auf sich hat? Jedes Mal wenn er Kitsch sehe, mache er einen Strich. Und für jeden Strich rücke er dann mit einem Bolzenschneider einem Liebesschloss auf der Kölner Hohenzollern-Brücke zu Leibe, das dann ins Wasser plumpst. Also die Geräusche: Knick Knack Blubb.

Neues Programm

Zum Abschluss machte der Kabarettist nach donnerndem Applaus bei der Zugabe neugierig auf sein neues Programm, das treffenderweise heißt: „Kann man davon leben?“ Nach diesem Auftritt ist man sich eigentlich sicher, dass Matthias Ningel von seiner Kunst leben kann. Ganz sicher wird man noch viel von ihm hören.

