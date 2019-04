Die wahre Geschichte einer willensstarken Frau

Wertheim.„Die Berufung“ lautet der Titel des Films, der in der VHS-Reihe am heutigen Dienstag um 18.15 Uhr und am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr im Wertheimer Roxy-Kino zu sehen ist.

Staunen liegt im Blick der jungen Frau zwischen all den Männern, die in das Gebäude streben. Als sie endlich sitzen, nimmt ihr umherschweifender Blick immerhin zwei andere Frauen wahr.

Man schreibt das Jahr 1956, seit sechs Jahren dürfen an der amerikanischen Elite-Universität Harvard auch Frauen Jura studieren. Anlass genug für den Dekan, die neun Frauen (unter 500 Männern) des Jahrgangs zu einem Abendessen zu sich nach Hause einzuladen. Dort befragt, warum sie Jura studieren wollten, erklärt eine, sie wollte keinen der typischen Frauenberufe ergreifen.

„Nicht gut genug!“, kanzelt der Dekan sie ab. Woraufhin Ruth (Felicity Jones), als Nächste an der Reihe, erklärt, sie studiere, um damit ihren Mann, der ein Semester über ihr sei, besser unterstützen, kurzum, ihm eine bessere Ehefrau sein zu können.

Wie es in der Ankündigung von Twentieth Century Fox weiter heißt, umreißt der Film zu Beginn knapp und präzise seine Protagonistin und das männlich dominierte Umfeld, in das sie sich begibt. Als Kontrast fungiert ihre Ehe mit Marty (Armie Hammer), den man zum ersten Mal am Küchentisch sieht, die neugeborene Tochter fütternd. Hammer spielt ihn angenehm zurückhaltend, wie sich überhaupt der ganze Film bemüht, allzu großes Pathos zu vermeiden. Das ist zumal beim Finale im Gerichtssaal als Leistung anzusehen.

Der VHS-Film erzählt die wahre Geschichte einer überaus willensstarken Frau, die sich in einer Männerwelt durchzusetzen versucht, und der dabei immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Da hilft es auch nichts, dass sie ihr Studium als Jahrgangsbeste beendet. Anschließend kassiert sie 13 Absagen von renommierten Anwaltskanzleien, wird aber immerhin als Professorin nach Harvard berufen – besser eine Frau als ein Farbiger, lautete die Argumentation, erzählt sie mit Bitterkeit ihrem Ehemann. Für den hat sie übrigens zu Beginn ihres Studiums, als bei ihm Krebs diagnostiziert wurde, zusätzlich seine Seminare belegt und ist anschließend mit ihm zu Hause den Stoff durchgegangen.

Ihre Chance, etwas zu verändern, kommt mit einem scheinbar kleinen Fall in der Provinz: Einem unverheirateten Mann wird es verwehrt, die Pflege seiner Mutter als Steuerabzug geltend zu machen – Pflege sei ausschließlich Sache von Frauen. So wird der Fall der Diskriminierung eines Mannes zum Hebel, die Ungleichheit von Frauen vor dem Gesetz an die Öffentlichkeit zu bringen. Im Prozess vor dem Berufungsgericht hat Ruth pikanterweise ihren Dekan von der Columbia University gegen sich.

