Die weibliche U18 fegte ihre Gegnerinnen vom Platz

Die Damen-40-Mannschaft des TSC gewann in der 2. Bezirksliga auf der heimischen Anlage souverän mit 6:3 gegen den TV Lußheim. In der Mehrheit waren die Matches selbst gegen nominell deutlich stärker eingestufte Gegnerinnen eine eindeutige Angelegenheit und bestätigten die tollen Eindrücke der letzten Wochen.

Ganz stark zeigten sich auch die Herren der Spielgemeinschaft aus Wertheim und Lindelbach in der 1. Kreisliga. Das Team wurde um Spieler der U16 und der Herren-40 ergänztund deckt nun ein breites Spektrum an Erfahrung und Ehrgeiz ab. Am Ende stand ein großartiges 7:2 in Altheim.

Ähnlich deutlich sahen aber auch die Ergebnisse der drei unterlegenen Mannschaften aus. So hatten die Mädchen der U14 gegen den Favoriten und klaren Tabellenführer in der 1. Bezirksliga, dem TK GW Mannheim, keine Chance, trotz großer Leidenschaft und Spielfreude.

Auch die Herren 50 blieben in der 1. Bezirksliga in Dielheim mit 1:8 chancenlos (1. Bezirksliga). Selbst mit großem Kampfgeist war die Niederlage nicht zu verhindern.

Die kleinsten Wertheimer, die gemischt in der U10-Midcourt-Runde gegen die Mannschaft des TSV Tauberbischofsheim antraten, mussten in der 2. Bezirksliga eine deutliche Niederlage einstecken.

Auf einen blick

Die Sieger des TSC GB Wertheim in Einzelergebnissen:

U10: TSC GB Wertheim - TSV Tauberbischofsheim 9:23. Staffelspiele 3:5; Einzel: Oskar Sommer 4:2, 5:4. Doppel: Oskar Sommer/ Clara Weis 5:4, 1:4 (wird als unentschieden gewertet). U14w: TSC GB Wertheim - TK GW Mannheim 0:6. U16w2: TSC GB Wertheim – TC BG Schwarzach 6:0. Die gegnerische Mannschaft war ist nicht angetreten. U18w: TC RW Gauangelloch - TSC GB Wertheim 0:6. Einzel: Marie Kober 6:0, 6:0; Svenja Kiesecker 6:1, 6:0; Franziska Fabig 6:0, 6:0; Jana Eckert 6:0, 6:0. Doppel: Marie Kober/ Franziska Fabig 6:0, 6:0; Svenja Kiesecker/ Jana Eckert 6:0, 6:1. Damen: TSV Dittwar - TSC GB Wertheim 1:8. Einzel: Nina Ulbrich 2:6, 7:6, 10:8; Claudia Brandt 6:2, 4:6, 10:8; Felicitas Heid 6:3, 6:2; Zeynep Beyazdut 6:3, 6:4; Marie Kober 6:1, 6:0. Doppel: Claudia Brandt/ Felicitas Heid 6:2, 6:1; Nina Ulbrich/ Marie Kober 6:0, 6:0; Melanie Löser/ Zeynep Beyzdut 6:0, 6:2. Damen 40: TSC GB Wertheim - TV Lußheim 6:3. Einzel: Sonja Reiss 6:1, 6:0; Melanie Löser 6:3, 6:1; Beatrice Weber 6:1, 7:5; Susanne Sommer 6:0, 6:1. Doppel: Sonja Reiss/ Melanie Löser 6:1, 6:7, 10:2; Ulrike Kempf/ Susanne Sommer 6:0, 6:1. Herren: TC BW Altheim - TSC GB Wertheim/SSV Mainperle 2:7. Einzel: Dr. Frank Merklein 6:2, 6:4; Rainer Kohrmann 6:0, 6:1, Aleksej Raquet 4:6, 6:2, 10:8; Maximilian Brüstle 6:7, 7:6, 10:4; Maurice Lemnitz 7:5, 6:3. Doppel: Dr. Frank Merklein/ Rainer Kohrmann 6:1, 7:6; Jan Kruzica/ Aleksej Raquet 6:3, 4:6, 10:4 . Herren 50: TC Leimbachtal Dielheim - TSC GB Wertheim 8:1. Einzel: Jochen Löser 6:1, 6:1. tsc

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018