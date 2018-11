Die Welt der funkelnden und glitzernden Glaskugeln

Wertheim.Es glitzert und funkelt wieder im Glasmuseum Wertheim: Ab dem ersten Adventswochenende bis zum 6. Januar können Interessierte die traditionellen Christbaumschmuck-Ausstellung besuchen, mit der das Museum an die Herkunft der Wertheimer Laborglasindustrie aus Thüringen erinnert.

Umrahmt vom Blechbläserquintett „Werdenfelser Land“ um Manfred Lutz wird die Schau am Samstag, 1. Dezemberg, um 16 Uhr eröffnet. In den folgenden Wochen bietet die Museumspädagogik ein Programm für Kindergärten und Schulen rund um die Ausstellung an. Es ist immer wieder überraschend, wie Kinder staunen, was alles aus Glas am Weihnachtsbaum hängt: Schlitten, Autos, Schiffe, Züge, Flugzeuge und sogar Astronauten. Doch was haben sie gemeinsam mit dem Esel bei Maria, Josef und dem Jesuskind in der Krippe und den Kamelen der Heiligen Drei Könige? Entsprechend steht die Weihnachtsführung unter dem Motto „Menschen auf dem Weg: von Maria und Josef bis zum Menschen auf dem Weg zum Mond“.

An Weihnachten schmücken wir unsere Häuser mit weihnachtlichen Figuren und hängen sie als gläsernen Schmuck an den Weihnachtsbaum und stellen Krippen auf: Warum steht ein Esel in der weihnachtlichen Krippe? Maria musste sich mit Josef auf den 150Kilometer langen Weg machen – von Nazareth nach Bethlehem, Josefs Geburtsstadt. Was aber suchen Autos, Fahrräder oder Flugzeuge am Weihnachtsbaum?

Außerdem werden folgende Fragen beantwortet: Wie entsteht der gläserne Christbaumschmuck? Wer stellt ihn her? Welche Bewegungs-und Transportmittel kennt ihr? Was ist ihre Bedeutung? Zum Abschluss werden die Kinder selbst aktiv und fädeln mit Glasperlen einen Schlüsselanhänger. gmw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018