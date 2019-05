Die Zeiten; ändern sich

Hallo liebe Leserinnen und Leser. Wissen Sie, was für ein Tag heute ist? Genau, Samstag, 1. Juni – und damit meteorologischer Sommeranfang. Und was macht das Wetter? Darauf antwortet die Spider Murphy Gang: „’S is’ wieder Sommer, Sommer in der Stadt“. Es werden 30 Grad und mehr vorhergesagt für die nächsten Tage. Herz, was willst du mehr, vor allem, wenn du auf Schwimmbad, Stadtstrand, Biergarten stehst. Nur schade, dass die Pfingstferien nicht schon in der kommenden, sondern erst in der darauffolgenden Woche anfangen. Aber wie gesagt, der Sommer beginnt ja erst heute und für den kalendarischen Startschuss sind sogar noch drei Wochen Zeit.

Heiß und Herz, das sind zwei Begriffe, die für ebenso viele Ereignisse in den zurückliegenden Tagen passen. Zunächst mal für den Burgrave vor einer Woche. Heiße Rhythmen gab’s da sowieso. Und klopfende Herzen bei Veranstaltern und sonstigen Verantwortlichen. Welches Echo würde „exit: ruine“ wohl diesmal zurückwerfen? Wieder vor allem Kritik und Beschwerden? Womöglich sogar das ja schon angedrohte „Aus“ für diese bei der Zielgruppe so beliebten Veranstaltung?

Weit gefehlt, so wie es den Anschein hat. Bis jetzt war – außer der Musik vergangenen Samstag natürlich – zumindest öffentlich nichts zu hören. Hat der Burgrave nach der vierten Auflage jetzt endlich die Kurve gekriegt? Zu wünschen wäre es.

Na und dann der Mittwoch natürlich. Das Radio Gong Sommer Open Air in Kreuzwertheim. Das mit Sicherheit in die Chronik der Marktgemeinde, sollte die einmal fortgeschrieben werden, eingehen wird, eingehen muss. Als ein Mega-Ereignis, wie man es womöglich in unseren Breiten noch nie oder nur ganz selten erlebt hat. Mögen es nun 9000 Besucher gewesen sein, wie die einen sagen, 10 000 oder sogar noch mehr (wenn man zum Beispiel die Zaungäste am Wertheimer Mainufer mitzählt) – ich glaube, ich wage mich nicht zu weit vor mit der Behauptung, dass mindestens 99,5 Prozent zufrieden, ja sogar glücklich waren mit dem, was sie erlebt haben.

Ein paar notorische Meckerer wird es wohl auch hier geben, aber mit denen können wohl alle leben. Auch der sichtlich stolze Bürgermeister Klaus Thoma. Der aber, wenn man mit ihm sprach, nicht müde wurde, ein ums andere Mal zu betonen, dass das alles nicht möglich gewesen wäre, ohne das „Orga-Team“ und die hunderte von Helfern. Es war so beeindruckend schön, dass Begehrlichkeiten geweckt worden sind. Ich wage mal die Vorhersage, dass das zwar das erste, aber wohl nicht das letzte Konzert an dieser Stelle gewesen ist. Es muss ja nicht gleich jährlich sein. Und keine 24 Stunden später war auf dem „Festivalgelände“ nur noch ganz wenig zu sehen von dem, was da Tags zuvor abgegangen ist.

Wenn wir schon am Verteilen von Komplimenten sind, dann gilt eines aber auch denen, die dafür verantwortlich zeichnen, dass – kaum waren die letzten Stimmen ausgezählt – auf baden-württembergischer Seite die meisten sichtbaren Spuren des vorangegangenen Kommunalwahlkampfes beseitigt waren. Ob das ein gutes Zeichen für die künftige Zusammenarbeit im Gemeinderat sein kann? Hoffen wir es mal. Es muss ja nicht gleich Einheitsbrei mit Harmoniesoße serviert werden. Aber alle, die gewählt worden sind, mögen sich bitte daran erinnern, dass sie „das Beste für die Stadt“ wollen. Diese Wahl hat, wie jede vor ihr und wohl auch jede danach, Gewinner – gefühlte wie tatsächliche. Die dürfen sich gerne noch ein wenig darüber freuen.

Und wo Gewinner sind, gibt es auch Verlierer. Solche, die es wissen, und solche, die es (noch) nicht einsehen wollen. Sie mögen ihre Wunden noch ein Weilchen lecken, Ursachenforschung betreiben (und dabei bitte auch an sich selbst denken und nicht nur anderen die Schuld zuschieben). Dann aber sollte, nach einem Ausnahmehalbjahr, langsam wieder der kommunalpolitische Alltag einkehren.

Die Zeiten ändern sich. Nicht nur kommunalpolitisch, auch an dieser Stelle. Dieses war mein letztes „Passiert, notiert, glossiert“. Danke fürs Lesen. Und danke für viele Reaktionen. Manchmal kritische, meist aufmunternde. Das wird mir fehlen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019