Die Zukunft hat bereits begonnen

Anzeige

Nach dem erfolgreichen Abschluss der zweijährigen Berufsfachschulen steht der Weg offen für die Berufsausbildung oder den Besuch des Gymnasiums.

Bestenheid. Für die Absolventen der Zweijährigen Wirtschaftsschule und der Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege sowie Elektro- und Metalltechnik am Berufsschulzentrum (BSZ) in Bestenheid endete am Montag, zumindest vorerst, die Schulzeit. Denn einige werden weiter das BSZ besuchen und das Abitur machen. Für die anderen beginnt die Berufsausbildung. Dann beschränkt sich der Besuch des Berufsschulunterrichts auf wenige Tage im Jahr.

Eine Frage der Zeit

In seinen Abschiedsworten an die Schülerinnen und Schüler, deren Wege sich nach dem zweijährigen Unterricht trennen, versuchte der Schulleiter, Oberstudiendirektor Manfred Breuer, einen Blick in die Zukunft und stellte die Frage: „Wie wird sie dann aussehen, Eure Zukunft, wenn Ihr in drei Jahren einen Berufsabschluss in den Händen haltet oder ein Abiturzeugnis? Was wird sein, wenn alle danach ein paar Jahre in ihrem Beruf gearbeitet haben oder vielleicht der eine oder andere in sechs bis acht Jahren auch ein Studium abgeschlossen hat?