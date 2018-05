Dieb unter vielen Hilfsbereiten?

Anzeige

Wertheim.Eine Windböe hat am Sonntagnachmittag den Verkaufsständer eines Geschäfts auf der Maingasse in Wertheim umgeweht. Als der Kartenständer gegen 15.40 Uhr unmittelbar neben dem Torbogen umkippte, verteilten sich die angebotenen Motivkarten auf dem Boden. Zahlreiche hilfsbereite Passanten unterstützten die Ladeninhaberin beim Aufsammeln der am Boden liegenden Karaten. Später bemerkte die Frau, dass rund 30 bis 40 mit maritimen Motiven bedruckte Karten fehlten. Es ist unklar, ob Unbekannte bereits vor dem Umsturz des Kartenständers die Karten entwendeten, oder ob unter den zahlreichen Helfenden beim Einsammeln der verstreuten Drucksachen Personen mit unguten Absichten waren. Um den Vorfall zu klären, nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 0 93 42 / 9 18 90 Hinweise entgegen.