Diebstahl von Markenreifen

Bettingen.Besonders viel Mühe müssen sich unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Autohofs in Bettingen in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, gegeben haben: Nachdem sie die Plane eines Sattelzuges aufgeschnitten hatten, brachen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Ladetür auf. Die Entwendung von geschätzt 20 bis 30 Reifen verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Aufgrund der Vorgehensweise wird von einem gemeinschaftlichem Diebstahl ausgegangen. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018