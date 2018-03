Diese Woche ist wirklich der reinste Zirkus

Anzeige

Was gibt es, wie Olympische Spiele oder Fußball-WM, nur alle vier Jahre? Zirkus an der Grundschule Nassig. In dieser Woche verwandeln sich Kinder wieder in Akrobaten, Artisten und Dompteure.

Nassig. Wenn es an einer Schule heißt „Was für ein Zirkus!“ dann stöhnen in der Regel die einen – die Lehrer – ziemlich genervt, weil die anderen – die Schüler – außer Rand und Band sind. Nicht so an der Grundschule in Nassig, wo sich alle schon auf diese Woche gefreut haben. Weil sie wussten, dass diese ein ganz schöner Zirkus werden wird.

Schließlich hat man schon gute Erfahrungen mit Marcus Kohne und dem „Centrum Mikado“ aus Birkenau gesammelt. Vor acht Jahren war der Diplom-Sozial-, Theater- und Zirkuspädagoge zum ersten Mal an der Grundschule gewesen. Damals hatten Schüler und Lehrer sich für die anstehende Projektwoche das Thema „Zirkus“ gewünscht, erinnert Rektorin Constanze Schwab.