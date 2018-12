„Dieser Markt ist einfach etwas Besonderes“

Zehn Tage Wertheimer Weihnachtsmarkt sind vorbei. Die Macher ziehen zufrieden eine erste Bilanz. Jetzt kann das Fest kommen.

Wertheim. Samstagabend, kurz nach 18 Uhr. Die untere, der Allgemeinheit vorbehaltene, Parkebene der Altstadt-Garage ist nahezu voll belegt, fast kein Platz ist mehr zu finden. Ein Paar mittleren Alters strebt dem Ausgang entgegen. Sie wollen zum Marktplatz, zum Wertheimer Weihnachtsmarkt. Sie kommen aus der Gegend um Miltenberg. Das Wochenende zuvor waren sie auch schon in der Main-Tauber-Stadt. „Es ist so schön hier“, schwärmen sie. „Dieser Markt hat einfach etwas Besonderes.“

Mehr Besucher

Mit der Meinung sind die beiden offensichtlich nicht allein. Bernd Maack, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins und einer der Hauptorganisatoren der Veranstaltung, registriert erfreut einen Anstieg der Besucherzahlen. „Natürlich sind die Wochenenden noch besser“, stellt er fest. „Aber auch unter der Woche hat es sich entwickelt.“

Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager spricht von einem „ambitionierten Plan, auch die Wochentage zu bespielen. Dieser Plan geht erfreulicherweise inzwischen auf – und zwar auch an den Tagen jenseits der „Glühweinpartys“.

Für Maack hat sich die Entscheidung, den Markt über zehn Tage „durchzuziehen“, als richtig erwiesen. Eigentlich gilt das durchgehende Öffnungsgebot ja nur für die Buden und Stände auf dem Marktplatz. „Alle einzubeziehen, das kriegen wir nicht hin.“ Dazu fehle es den Betreibern zum einen an Personal. Zum anderen seien die Umsätze auch einfach zu unterschiedlich.

„Essen und Trinken geht – wie immer – gut bis sehr gut“, weiß Maack, der am Samstagabend selbst am Stand des Rotary Clubs Wertheim im Einsatz ist, Glühwein, Punsch und Waffeln verkauft. Die Kunsthandwerker tun sich da deutlich schwerer. Und dennoch wünscht sich Christian Schlager „dass sich für das nächste Jahr auch ‚kleinste’ Kunsthandwerker und Hobbykünstler angesprochen fühlen“. Er sei zuversichtlich, für jeden die passende Lösung anbieten zu können, so der Innenstadt- und Burgmanager, der sein Fazit übrigens schriftlich gezogen hat. Er ist fast schon im Urlaubsmodus. „Wir haben einen schönen Markt, wie wir allerorten vernehmen können. Das ist ein Pfund, mit dem jeder Innenstadtakteur wuchern kann.“

Der Weihnachtsmarkt biete genau das Erlebnis, mit dem der Online-Handel nicht aufwarten könne. Mit Bernd Maack weiß er sich einig, dass man sich eine noch stärkere Beteiligung örtlicher Vereine und Gruppen zum Beispiel bei der Gestaltung des Bühnenprogramms vorstellen könnte. Der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins will außerdem die lokale Werbung noch verstärken. Auch die sozialen Medien würde er gerne mehr einbeziehen, bräuchte dafür aber Unterstützung. Denn, gibt er zu: „Das ist nicht meine Kompetenz“.

Der Adventsmarkt an der Stiftskirche am ersten, der Französische Markt und das „Mittelalter-Spectaculum“ an beiden Wochenenden sind mehr als nur eine Abrundung des Weihnachtsmarktprogramms.

Änderung

Bei Letzterem steht allerdings eine Veränderung bevor. Denn es wird ein Nachfolger für Manuela Roth gesucht, die das mittelalterliche Spektakel am Mainplatz bislang maßgeblich und hervorragend organisiert hat. Am liebsten wäre ihm natürlich jemand, der sich in der entsprechenden Szene auskenne, so Maack und gibt sich zuversichtlich. „Ich denke mal, wir werden eine Lösung finden. Aber sie ist noch nicht sicher.“

