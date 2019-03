Differenzierung in verschiedene Klassen sinnvoll

Der Gauentscheid der männlichen Turnerjugend des Main-Neckar-Turngaus fand in der Brehmbachtalhalle in Königheim statt. Am Start waren 85 Turner aus Hettingen, Königheim, Königshofen, Mosbach, Neunkirchen und Tauberbischofsheim in 18 Mannschaften sowie vier Einzelturner.

Der Gauentscheid ist aufgeteilt in Gau- und Bezirksklasse. Diese Differenzierung ermöglicht es auch Vereinen, die nur einmal die Woche trainieren, an Wettkämpfen teilzunehmen. So können Mannschaften in der Gauklasse gegeneinander antreten, die sonst vielleicht nicht für einem Wettkampf melden würden. In der Bezirksklasse dagegen starten Mannschaften, die mehrmals in der Woche trainieren und somit auch einen höheren Schwierigkeitsgrad turnen können. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Turner aus der Gauklasse einen Vierkampf turnen (Sprung, Parallelbarren, Reck und Boden). Die Bezirksklasse dagegen turnt einen 6-Kampf (zusätzlich noch Seitpferd und Ringe).

Die jüngsten Turner stateten in der Altersklasse M8/9. In der Gauklasse ging hier mit dem SV Königheim lediglich eine Mannschaft an den Start. Auch in der Bezirkslasse ging mit dem FC Hettingen in dieser Altersklasse eine Mannschaft an den Start. Die durfte sich somit über die Qualifikation für den Bezirksentscheid freuen.

In der Altersklasse M10/11 gingen im Gau zwei Mannschaften an den Start. Mit 154,3 Punkten durfte sich der TSV Tauberbischofsheim über den ersten Platz freuen. Der TV Mosbach erturnte sich mit 137,7 Punkten den zweiten Platz. Simon Wolf vom TSV Tauberbischofsheim überzeugte die Kampfrichter am Sprung und bekam eine Wertung mit nur einem Zehntel Abzug von der Höchstwertung.

Im Bezirk konkurrierten vier Mannschaften gegeneinander. An die Spitze turnte sich der SV Königheim mit 242,9 Punkten. Diese Mannschaft stellte besonders an den Ringen ihr Können unter Beweis. Dicht dahinter folgten zwei Mannschaften vom FC Hettingen. Justus Reuter (TV Königshofen) erturnte für für seine Mannschaft eine tolle Wertung am Seitpferd. Am Ende reichte es für ihn und seine Mannschaft für den vierten Platz.

In der Gauklasse M12/13 gingen der TSV Tauberbischofsheim und der TV Mosbach an den Start. An die Spitze turnte sich hierbei der TSV. Die Mannschaft des TV Mosbach bestand nur aus zwei Turnern und somit musste die Mannschaft an jedem Gerät mit einer Wertung weniger gegen den TSV konkurrieren.

In der Bezirksklasse gingen zwei Mannschaften an den Start. Hier entschied der FC Hettingen den Kampf für sich und holte sich den Sieg nach Hause. Auf dem zweiten Platz landete der TV Königshofen. Die Stärke des FC Hettingen lag an dem für die meisten das schwierigste Gerät, das Seitpferd. Sie konnten sich 14-er Wertungen erturnen, die für ihre Platzierung entscheidend waren.

In dieser Altersklasse ging ein Einzelturner an den Start. Phillipp Schmitt (SV Neunkirchen) zeigte an allen Geräten fast perfekte Übungen und wurde von den Kampfrichtern mit tollen Wertungen belohnt. Bei der Siegerehrung durfte er sich über den ersten Platz erfreuen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Tom Berthold und Julius Haase, beide vom SV Königheim.

In der Altersklasse M 14/15 ging im Gau nur ein Turner an den Start. Felix Elmar sicherte sich somit den ersten Platz mit 55,8 Punkten.

Im Bezirk dieser Altersklasse starteten zwei Mannschaften. Hier gab es keine große Differenz in der Endwertung. Der FC Hettingen landete mit 266 Punkten auf Platz 1, gefolgt vom TV Königshofen mit 264,8 Punkten. Lucas Staudinger vom FC Hettingen zeigte an diesem Wettkampftag einen fast fehlerfreien Sprung und wurde mit einer Wertung von 16,7 Punkten belohnt und somit die Höchstwertung in seiner Altersklasse.

In der Bezirksklasse M16/17 turnte eine Mannschaft vom FC Hettingen. Auch wenn die Jungs ohne Konkurrenz turnten, gaben sie ihr Bestes um beim Bezirksentscheid ebenso erfolgreich zu sein.

In der Offenen Klasse fand ein Kopf-an-Kopf-Rennen statt. Hier gingen zwei Mannschaften an den Start. Mit einem Punkt Vorsprung holte der TV Königshofen den Sieg. Trotzdem freute sich auch der FC Hettingen über die Qualifikation zum Bezirksentscheid. Toni Lovrinovic vom TV Königshofen zeigte eine fast perfekte Barrenübung und wurde mit nur wenigen Abzügen von der Gesamtwertung belohnt.

Nach der Siegerehrung würdigte Hans Peter Riehle vom Ausrichter SV Königheim vor allem die Kampfrichter, ohne die ein solcher Wettkampf nicht hätte stattfinden können.

Alle Qualifizierten werden beim Bezirksentscheid gegen die starken Konkurrenten aus den vier Turngauen (Elsenz Turngau Sinsheim, Turngau Heidelberg, Main-Neckar Turngau und Turngau Mannheim) antreten. Hier geht es dann für alle Teilnehmer um die Qualifikation für das Landesfinale. cw

