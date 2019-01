Digitalisierung muss weitergehen

Dertingen.Von einer Wahlkampfveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu:

Sehr gut besucht war die Wahlveranstaltung von Oberbürgermeister-Kandidat Wolfgang Stein in seinem Heimatort Dertingen. Stein berichtete, dass er gerade direkt von einem Termin an der Hochschule für Polizei auf dem Reinhardshof komme.

Wertheim als Polizeistandort

Das Land habe mehrere Millionen in Wertheim investiert, um den Standort für die Polizeiausbildung wieder zu reaktivieren. Stein wolle dafür sorgen, dass die Einrichtung nun dauerhaft in Wertheim bleibe und auch die Sporthalle der Polizeischule schnellstmöglich saniert werde.

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass gute Kontakte nach Stuttgart von Nöten seien, da aus der Landeshauptstadt die Entscheidungen sowie das Geld für den ländlichen Raum komme. Er habe gute Verbindungen in die Regierungsfraktionen sowie in die Ministerien. Diese habe er sich über Jahrzehnte aufgebaut und diese wolle Stein für die weitere Entwicklung von Wertheim nutzen.

Oberbürgermeisterkandidat Wolfgang Stein sagte, dass in Kürze die Breitbandversorgung in Wertheim vollflächig vorhanden sein werde.

Hier wolle man aber nicht stehenbleiben, sondern mit einem Glasfaserkonzept die Datengeschwindigkeiten noch weiter verbessern.

Ein entsprechendes Konzept habe der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf Vorschlag von Wolfgang Stein einstimmig gebilligt. Man müsse sich zudem um ein flächendeckendes Netz für den Mobilfunk kümmern.

Die Digitalisierung

Auch in den Schulen müsse die Digitalisierung weitergehen. Allerdings sollten bei aller Begeisterung und Möglichkeiten der modernen Technik die Grundlagen „Lesen, Rechnen und Schreiben“ für alle Kinder im Grundschulalter nicht an Bedeutung verlieren und müssten weiterhin an erster Stelle stehen, so Wolfgang Stein.

Die Neuansiedelung

Aus den Reihen der Zuhörer wurde nach der Nahversorgung gefragt. Er arbeite momentan an einer Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes für Wertheim-Ost, so Wolfgang Stein. Der Bedarf sei eindeutig gegeben und den Menschen sollte eine wohnortnahe Einkaufsmöglichkeit gegeben werden.

Ein weiteres Thema war auch die Zukunft der Elektromobilität. Zusammen mit den Stadtwerken werde die Infrastruktur dafür geschaffen werden. Erste Elektrotankstellen seien installiert, weitere müssen folgen.

In der Veranstaltung merkten die Zuhörer, wie leidenschaftlich Wolfgang Stein sich für seine Heimat einsetzt. „Er ist einer von uns, ihm geben wir unsere Stimme“, so ein Zuhörer abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019