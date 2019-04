Diskussion um gewünschte Slipanlage

Die Haushaltsmittelanforderungen standen im Mittelpunkt der Sitzung des Urpharer Ortschaftsrates. In die Liste aufgenommen wurde auch ein Wunsch aus der Bevölkerung

Urphar. Der Ortschaftsrat hatte sich, wie Ortsvorsteher Martin Gillig informierte, im Vorfeld intensiv Gedanken gemacht, für welche Projekte und Maßnahmen man Geld im Haushalt der Stadt im kommenden Jahr verankert wissen will. Nicht alles fand die ungeteilte Zustimmung bei den zahlreichen Interessierten, die am Freitagabend den Weg ins Feuerwehrhaus gefunden hatten.

Die Wehrkirchstraße

So regte sich etwa schon bei der vom Gremium mit der höchsten Priorität versehenen Erneuerung des Belags der Wehrkirchstraße vom Rathaus bis zum Ortsschild Richtung Reicholzheim Verwunderung im Publikum. Das stehe „seit 100 Jahren in der Anforderungsliste und wird immer wieder verschoben. Diesmal aber könnte es klappen, der Zeitpunkt scheint günstig“, begründete der Ortsvorsteher.

Umbau der Sanitäranlagen

Ganz weit oben steht auch die Unterstützung beim Umbau der Sanitäranlagen im Feuerwehrhaus für die Nutzung durch die Feuerwehr. Hinter diesem Gebäude, mainseitig vom Radweg, sollen Parkplätze entstehen und am Fluss dann die ebenfalls schon seit langem gewünschte Slipanlage. Bei dieser aber erhob sich später erster offener Widerspruch. Angeblich stünden dafür doch schon Mittel im Etat, hieß es aus dem Publikum. Es wurden auch Zweifel angemeldet, ob die Ortschaft das überhaupt „bezahlen“ müsse, werde die Slipanlage doch „nur“ von der Feuerwehr und der DLRG benötigt und die besitze noch nicht einmal ein richtiges Boot.

Gewünschte Straßensanierung

Weil man schon einmal am diskutieren war, ging es gleich weiter. So wurden fehlende und unzureichende Gehwege in der Wehrkirchstraße moniert und weitere Straßen ins Feld geführt, bei denen eine Sanierung noch wesentlich dringlicher sei. Gilligs Einwand, es gebe in der Großen Kreisstadt noch mehr Ortschaften und Stadtteile, wurde mit der Bemerkung „um die Probleme der anderen müsst ihr euch nicht kümmern“ zurückgewiesen. Kritisiert wurde in diesem Zusammenhang, dass der Ortschaftsrat „immer nur mit einem Teil zufrieden“ sei. Einig war man sich mit des Ortsvorstehers Auffassung, dass in den entsprechenden Haushaltstitel „viel mehr Geld gesteckt werden müsste“.

Zur Sprache kam dann schließlich noch das Thema „Geschwindigkeitsmessung“ und nachdem man dieses ausreichend debattiert hatte, beschloss das Gremium, als neue Nummer vier der Anforderungsliste die Anschaffung von drei fest zu installierenden Geschwindigkeitsanzeigetafeln aufzunehmen. Dadurch rückte die „Slipanlage“ um eine Position nach hinten, gefolgt von weiteren gewünschten Abfalleimern, dem Noteingang für das Feuerwehrhaus und dem Umbau des Gebäudes selbst nach Absprache mit dem Ortschaftsrat und den Vereinsvorständen und als letzten Punkt die Erweiterung des Urnengrabfeldes.

Begonnen hatte der Ortsvorsteher die Sitzung mit einem Sachstandsbericht zum Feuerwehrhaus. Es gebe jetzt die Freigabe zur Vergrößerung des DLRG-Raumes. Das Ausräumen habe bereits begonnen. „Stromlos“ seien inzwischen die ehemaligen Volksbank-Räume noch nicht, aber der entsprechende Kasten selbst, denn „an dem hängt noch die Verkehrsampel dran“. Dafür müsse man erst eine andere Lösung finden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019