Wertheim.Die Abteilung für Innere Medizin mit dem Fachbereich Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin der Rotkreuzklinik veranstaltet den fünften Wertheimer Kardio-Abend am Mittwoch, 17. Juli. Der Abend richtet sich an Ärzte aus der Region. Initiator Dr. Hayraet Mamtimin: „In diesem Jahr werden wir mehrere neue Aspekte von diversen kardiologisch-internistischen Themen besprechen. Im Fokus stehen die Krankheitsbilder maligne ventrikuläre Rhythmusstörungen, Vorhofflimmern und Kardiopsychologie.“ Der Abend zählt zu den bekanntesten Fachveranstaltungen in der Region für Kardiologie und ist wichtiges Diskussionsforum für medizinische Experten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019