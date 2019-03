Diverse OP-Verfahren vorgestellt

wertheim.Zwei Fachärzte informierten bei einer Vortragsveranstaltung des Fördervereins der Rotkreuzklinik Wertheim zum Thema „Volkskrankheit Bauchwandbrüche“. Sie stellten maßgeschneiderte Therapien bei Leisten-, Nabel-, und Narbenbruch vor.

Chefarzt Dr. Peter Orbán beschrieb die sogenannten Hernien als häufige Erkrankung. Es handele sich um Bauchwandbrüche, die in verschiedener Form auftreten würden. Es bestehe die Gefahr, dass Fettgewebe oder Eingeweide nach außen gedrückt werden.

Eine vorhandene Lücke in der Bauwand könnte unter anderem durch schweres Heben vergrößert werden. Risikofaktoren seien beispielsweise Übergewicht, Verstopfung, Rauchen, Schwangerschaft und Bindegewebsschwäche sowie Voroperationen an der Bauchdecke.

Erste Anzeichen

Anfangs könnten Hernien vollkommen beschwerdefrei sein. Es könnten später starke Schmerzen und eine sichtbare Wölbung am Bauch entstehen. „Wird der Darm eingeklemmt, nehmen die Schmerzen massiv zu“, so Orbán. Dann sei eine Not-Operation angebracht. Die Diagnostik starte durch Abtasten des Bauchraums. Zur genauen Untersuchung werde Ultraschall, in seltenen Fällen auch eine Computertomographie oder ein eine Magnetresonanztomographie (MRT) verwendet.

Hermien seien schon im Mittelalter behandelt worden. Es gebe auch nichtoperative Behandlungsmöglichkeiten wie Druckbandagen, die heute aus verschiedenen Gründen selten zum Einsatz kämen. Bei der Operation des Bruchs gebe es zwei Prinzipien: Rückverlegung der Organe und Verschluss der Schwachstelle. „Bis zwei Zentimeter Größe geht dies mit Eigengewebe des Patienten, darüber hinaus bringt man ein Kunststoffnetz ein“, so Orbán.

Heute neige man dazu, statt der offenen OP-Methode, minimalinvasive Verfahren zu nutzen. Mögliche Komplikationen einer OP an Hernien seien Wundinfektion, Bluterguss sowie Ansammlung von Gewebeflüssigkeit. In seltenen Fällen könnte es zu chronischer Infektion des Implantats, zu chronischen Schmerzen oder zum Wiederauftreten der Hernien kommen.

Obwohl es sich um Routineeingriffe handle, liege die Rückfallquote bei rund zehn Prozent. Oberarzt Dr. Masoud Pahlevansharif ging der Frage „Leistenhernie – banal oder bedrohlich?“ nach. Die Leistengegend sei eine Schwachstelle der Bauchwand, da die Muskel-Sehnenschicht hier nur recht dünn ausgebildet sei. 75 bis 80 Prozent der Eingeweidebrüche seien Leistenbrüche. Diese kämen bei Männern deutlich häufiger vor als bei Frauen, was der Anatomie geschuldet sei.

In der Wertheimer Chirurgie würden rund 200 Leistenbrüche im Jahr operiert. Symptome eines Leistenbruchs seien Schwellungen mit oder ohne Schmerzen, ziehende brennende Beschwerden besonders nach Belastung, Ausstrahlung in Schambereich und Stuhlunregelmäßigkeiten.

Mehrere Risikofaktoren

Risikofaktoren seien Überlastung, Übergewicht, Bindegewebsschwäche, chronisches Husten, höheres Alter und Diabetes Melitus. Auch hier beginne die Diagnostik mit Abtasten. Es folge eventuell Ultraschall. Selten nutze man weitere bildgebende Verfahren zum Abschluss anderer Ursachen oder von Komplikationen nach Leistenoperationen.

Operiert werden müsse im Notfall, wenn Organe oder Fettgewebe eingeklemmt sind. Durch das Einklemmen werde Blut gestaut, es komme zu Schmerzen und ohne rechtzeitige Behandlung könne der Darm oder das Fettgewebe absterben. „Beim Einklemmen sollte die OP innerhalb von sechs Stunden erfolgen“, so Pahlevansharif. Danach drohten schwerere Komplikationen. Im Notfall kämen fast immer offene OP-Verfahren zum Einsatz. Liege kein Notfall vor, der Patient habe aber durch den Bruch Schmerzen, solle eine OP innerhalb von Wochen nach Auftreten erfolgen.

Gebe es nur eine tastbare Schwellung ohne weitere Beschwerden könne man abwarten. Längerfristig riet er jedoch zur OP, um den Bruch zu schließen. „Hinsichtlich der OP Methode gibt es kein Patentrezept“, so Pahlevansharif. Möglich seien offen OPs oder via Schlüssellochtechnik, mit oder ohne Netz. Bei der Entscheidung spielten beispielsweise Alter und Geschlecht des Patienten, Vorerkrankungen und Vor-OPs im Bauchbereich eine Rolle.

Pahlevansharif stellte verschiedene OP-Verfahren vor. Bei offenen Verfahren ohne Netz nutze man eigenes Muskelgewebe. Bei offenen OPs sei es besonders wichtig, darauf zu achten, die Nerven nicht zu verletzen. Bei der minimalinvasiven Methode würden drei kleine Öffnungen an der Bauchdecke geschaffen. „Bei beiden Verfahren der Schlüssellochtechnik bekommt der Patient ein Netz“, so Pahlevansharif. Zur Befestigung des Netzes komme entweder ein spezieller Kleber zum Einsatz, oder der obere Teil werde am Bauchfeld angenäht.

Schlüssellochtechnik

„Es dauert zwei Wochen bis das Netz mit der Bauchdecke zusammenwächst“, so Pahlevansharif. Danach sei man voll belastbar. Vorteil der Schlüssellochtechnik sei, dass Patienten nach der OP weniger Schmerzen hätten und früher wieder ihrem Alltag nachgehen können. Als Anschauungsmaterial hatte er ein Netz mitgebracht.

Statistisch gesehen komme es mit Netz nur bei ein bis zwei Prozent der Fälle zu erneuten Brüchen, ohne seien es 10 bis 15 Prozent. „Deswegen empfehlen wir meist minimalinvasive Verfahren mit Netz“, so Pahlevansharif. Das Netz wiege nur 0,5 Gramm. Man spüre es nicht, es gebe keine allergische Reaktionen und es sei sehr stabil. Bei der Narkose für die OP gebe es verschiedene Möglichkeiten. Orbán ging auf weitere Hernienarten wie Nabelbruch, Brüche an Narben von Operationen an der Bauchdecke und Hernien im Zwerchfell ein. bdg

