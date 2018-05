Diverse Staatsmänner und Wutbürger bekommen ordentlich ihr Fett weg

Anzeige

Wertheim.Heiter und ernst, alltäglich und politisch und dabei stets in launigem Kontakt mit dem Publikum. So gestaltete sich der Auftritt von Kathi Wolf, eine der drei Teilnehmer beim „Wertheimer Affen“ 2017, am Samstag im Convenartis Kleinkunstverein. Dabei schlüpfte sie am „Airport Wertheim“ in verschiedenste Rollen und beeindruckte mit ihrer Kunst, alle möglichen Dialekte zu sprechen.

Hinten an der Bühne prangt groß das Schild „Airport“, an dem sich bei „Kathistrophen around the world“ alles abspielt. Die 30-jährige Kabarettistin nutzt nur wenige Requisiten aus einem alten Koffer, um zu verschiedenen Personen zu werden, etwa der wodkaabhängigen Russin „Ludmilla“, die Regeln gerne mal durch Bestechung umgeht und heißt wie Putins Ex-Frau. „Zufall“, wie sie betont.

Doch zunächst tritt Wolf in der Rolle der schwäbisch-sparsamen Hausfrau auf, die Spartipps gibt. Dabei unterhält sie sich mit ihren Zuhörern und baut deren Antworten geschickt und spontan ein. Man hat nach kürzester Zeit das Gefühl, im Freundeskreis zu plaudern. Immer wieder wird es auch politisch, etwa, wenn die Künstlerin ein Lied gegen die Klimaerwärmung singt.