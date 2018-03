DJK ohne Chance beim Spitzenreiter

Anzeige

Die erste Herrenmannschaft der DJK/TTC Kreuzwertheim unterlag in der 2. Kreisliga des Tischtennisbeirks Main-Spessart beim TTC Rettersheim II mit 2:9. Für die mit Ersatz angetretene Kreuzwertheimer Erste gab es beim Tabellenführer nichts zu gewinnen. Marcel Väth und Bastian Breitenbach erzielten mit ihren Erfolgen die Ehrenpunkte für die DJK.

In der 3. Kreisliga Süd Herren trennten sich die DJK/TTC Kreuzwertheim II und der TSV 1846 Lohr 8:8. In dieser ausgeglichenen Begegnung erzielten Jannick Bracken/Michael Zimmermann und Herbert Eitel/Mario Schumacher mit ihren Doppelerfolgen die Führung für die DJK. Nach Erfolgen von Jannick Bracken, Herbert Eitel, Michael Zimmermann, Bastian Breitenbach (2) und Klaus Kraft fiel die Entscheidung im Schlussdoppel. Nach einer spannenden Auseinandersetzung konnte dabei die Niederlage nicht abgewendet werden, so dass der erhoffte Heimerfolg nicht erreicht wurde und die Kreuzwertheimer sich mit einer Punkteteilung zufrieden geben mussten. djkttc