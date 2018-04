DLRG-Gruppe zählt fast 500 Mitglieder

Anzeige

Der technische Leiter Schwimmen/Rettungsschwimmen, Christian Fischer, informierte in der Vereinszeitschrift über die Ausbildung in den Schwimmbädern und die Abnahme der Schwimmabzeichen. Des Weiteren stellte er grafisch die Entwicklung der Teilnehmerzahlen in den Schwimmgruppen dar.

Die 2015 gesetzten Ziele zur Aus- und Weiterbildung des Trainerstammes konnten zwar nicht vollständig erreicht werden, mit Elena Wenzel und Severin Krichel wurden aber zwei neue Ausbilder-Prüfer Schwimmen ausgebildet. Jugendleiter Florian Müssig präsentierte in Form einer Bildergalerie das Jahresprogramm der Jugend. Höhepunkte neben dem regelmäßig stattfindenden Schwimmtraining und Jugendtreff, waren das große Sommerzeltlager, diverse Freizeiten und Bastelnachmittage. Dass der Vereinseines vielfältigen Programmes auch das Finanzielle im Griff hat, konnte dem Bericht des Kassenwarts Gunter Kachel entnommen werden. Der Vorstands wurde entlastet.

Bürgermeister Wolfgang Stein versicherte seitens der Stadt Wertheim, dass man auch in Zukunft auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der DLRG Wertheim setze und die finanziellen Unterstützungen in Form von Einzelzahlungen oder Fördermittel aufrechterhalten werden. Die Stadt sei froh um den funktionierenden Wasserrettungsdienst, aber auch um die Unterstützung bei der Beckenaufsicht im Freibad, so Stein. dlrg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.04.2018