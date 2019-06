Dörlesberger Musiker begeisterten mit breitem Repertoire

Dörlesberg.Wer bei Blaskapellen nur an Militär, Märsche und das 19. Jahrhundert denkt, der wurde am Samstagabend in der Waldsporthalle von der etwa 30-köpfigen Kapelle des Musikvereins Dörlesberg eines Besseren belehrt. Quer durch Jahrhunderte und Genres spannten sich die Melodien, die das Orchester in Szene setzte. Lang anhaltender Applaus belohnte jede der gelungenen Darbietungen.

„Es ist schön,

...