Doppelbödige Enthüllungen

Wertheim.Der VHS-Film „Wonder Wheel“, der im Vergnügungspark Coney Island spielt, beschreibt einen spannenden Gefühls- und Beziehungsreigen im Amerika der 1950er Jahre:. Zu sehen ist er am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr im Wertheimer Roxy-Kino.

Ginny wollte mehr von ihrem Leben. Als hoffnungsvolle Schauspielerin kam sie vom Land in die große Stadt, verliebte sich in einen Musiker, bekam ein Kind. Doch dann nahm das Leben eine schicksalhafte Wendung – und nun ist Ginny Kellnerin in einem Muschellokal auf Coney Island und lebt mit ihrem Ehemann Humpty, der ein Fahrgeschäft betreibt, und ihrem Sohn oberhalb einer Wurfbude in einer kleinen Wohnung.

Die einzige Ablenkung von ihrem trostlosen Alltag erfährt Ginny in den Armen von Micky, dem Bademeister, mit dem sie eine leidenschaftliche Affäre hat. Als eines Tages Humptys Tochter vor der Tür steht und sagt, sie sei auf der Flucht vor ihrem Ehemann, beginnt sich für Ginny das Schicksalsrad erneut zu drehen.