Dorf ist ohne Wehr nicht vorstellbar

Anzeige

Die Wehr unterstützte wie schon in den vergangenen Jahren die Ortsverwaltung. So wurden beispielsweise der Mai- und der Weihnachtsbaum für den Dorfplatz geholt, aufgestellt und geschmückt. Das traditionelle Floriansfest mit Gottesdienst und Fahrzeugweihe wurde ebenso gefeiert wie beim Adventssingen mitgewirkt. Auch die Kameradschaft wurde gepflegt, wie etwa beim Besuch der Michaelis-Messe in Wertheim.

Aktive Jugend

Jugendwart Roland Väth informierte über die Arbeit der Jugendfeuerwehr. Der Nachwuchs absolvierte 29 Termine. Dazu zählten neun Übungen und drei Unterrichtsabende. Auch am Gaudi-Turnier in Nassig nahm die Jugend erfolgreich teil.

Für Abteilungskommandant Busse war es eine besondere Ehre, Franz Friedlein für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr auszuzeichnen.

Stadtbrandmeister Ludwig Lermann bedankte sich in seinem Grußwort bei allen Kameraden für die geleistete Arbeit und die Bereitschaft für den Dienst in der Feuerwehr. Die Abteilung sei gut aufgestellt. Besonderen Respekt zollte er der guten Jugendarbeit. Ausdrücklich danke er an dieser Stelle Jugendwart Roland Väth. Die Zukunft sei gesichert. Dies sei auch wichtig, gerade im Hinblick auf die Neuanschaffung des Dörlesberger Fahrzeuges. Dabei handele es sich um ein mittleres Löschfahrzeug. Über die genaue Ausführung und Ausstattung berate momentan ein Technikausschuss.

Fest stehe, mit dem neuen Fahrzeug werde Dörlesberg zu einer Schwerpunktabteilung für die Höhengemeinden, wie Lermann weiter informierte. Hierfür werden weitere Zusatzausbildungen auf die Kameraden zukommen. In diesem Zusammenhang betonte der Stadtbrandmeister die Wichtigkeit der Übungsbeteiligung.

Ortsvorsteher Udo Schlachter lobte die vielfältige Unterstützung durch die Wehr und dankte den dieser für ihre Mitarbeit bei den verschiedensten Anlässen. Besonders hob er die „Baumhol-Aktionen“ hervor. Ein Dorf ohne die Feuerwehr sei einfach nicht denkbar, so Schlachter. Er werde sich auch künftig für deren Belange einsetzen.

Mit einem kurzen Ausblick auf das anstehende Jahr beendete Christian Busse den offiziellen Teil der Versammlung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018