Doris Förster erhält „Goldenen Apfel“

Neben der Wahl stand eine Ehrung an: Die ausscheidende Kassenführerin Doris Förster wurde für ihre 22-jährige Vereinsarbeit vom Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg der „Goldene Apfel“ mit Urkunde verliehen. Sie erhielt die Auszeichnung aus den Händen von Rosel von Alt, die als Vertreterin für den Kreisvorsitzenden Rolf Freidhof zur Versammlung gekommen war.

Schaffenskraft ist enorm

Im Anschluss an die Versammlung hielt Imker Johann Vogeltanz einen sehr kurzweiligen Vortag mit dem Thema „Die heimische Honigbiene in unserer Umgebung. Leistung, Produkte und Wirkung der Biene“. Der Hobbyimker brachte den Zuhören das Leben der Honigbienen nahe. An vielen Aufnahmen sah man die Schaffenskraft dieser wichtigen Tiere. Ein Bienenvolk bestäubt an einem Tag zwei Hektar blühende Obstbäume.

Die ausgeräumten Landschaften seien für Biene und Insekten wie eine Wüste. Aber auch die neuen Gartengestaltungen in Form von Steingärten, in denen kaum noch Grün zu finden ist, sei mit Schuld am Bienensterben. Dass gerade die Kommunen diese Art von Gartengestaltung in Auftrag geben, ist für den Imker unverständlich. gbv

Dienstag, 20.03.2018