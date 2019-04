Dr. Dieter Fauth zum dritten Vorsitzenden gewählt

Wertheim.Gut besucht war die Mitgliederversammlung des Historischen Vereins Wertheim im Modersohnsaal des Grafschaftsmuseums.

Vorsitzender Dr. Frank Kleinehagenbrock informierte ausführlich über das vergangene Vereinsjahr. Zahlreiche Veranstaltungen hatten dieses bereichert. Die Vorträge, Workshops und Exkursionen erfreuen sich großer Beliebtheit.

Neben dem Wertheimer Jahrbuch, das kostenfrei an die Mitglieder abgegeben wird, erschien im Dezember eine Festschrift zum 95. Geburtstag des langjährigen Vorstands- und Ehrenmitglieds Erich Langguth. Ein Dankeschön richtete Kleinehagenbrock an Sergej Schneider für die Neugestaltung der Homepage des Vereins www.hv-wertheim.de, an den Fotografen Peter Frischmuth für die Bereitstellung der Bilder dafür sowie an die scheidenden, langjährigen Kassenprüfer Gerd Fuchs und Klaus Schulze.

Leiterin Stefanie Arz berichtete über die Tätigkeiten des Grafschaftsmuseums. Kassierer Helmut Arnold gab einen Überblick über die positive finanzielle Lage des Vereins.

Nach erfolgter Entlastung des Vorstands durch die Versammlung folgten die Neuwahlen. Für das vakante Amt des dritten Vorsitzenden schlug der Vorstand Dr. Dieter Fauth vor. Die Mitglieder wählten ihn einstimmig ebenso wie die zur Wiederwahl bereiten weiteren Vorstandsmitglieder Dr. Kleinehagenbrock und Dr. Ludwig Braun (jeweils Vorsitzende), Daniela Löser (Schriftführerin), Dr. Monika Schaupp (Schriftleiterin der Publikationen) und Helmut Arnold (Kassierer). Neue Kassenprüfer sind Ria Bauer-Plachy und Fritz Wettengel.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Vorstellung des Frankenbunds durch dessen Bundesgeschäftsführerin Dr. Christina Bergerhausen. Der Frankenbund ist eine Interessenvereinigung für Geschichte, Kunst und Kultur in Franken mit einem breiten Veranstaltungsangebot, dem bereits einige Vereine im Main-Tauber-Kreis beigetreten sind. Der Vorstand stellte den Beitritt des Historischen Vereins Wertheim zur Diskussion.

Auch für weitere Aktivitäten für ein zukunftsorientiertes Vereinsleben wurden in einer offenen Aussprache Ideen entwickelt. So regten Mitglieder zum Beispiel die Einrichtung eines Stammtischs sowie eines Arbeitskreises „Denkmalschutz“ an. Außerdem wird Dr. Ludwig Braun Führungen in der ehemaligen Fruchtscheune in Bronnbach anbieten, bevor die Exponate in das neue Depot umziehen.

Der Vorsitzende verwies in seinem Ausblick auf 2019 auch auf den Vereinsflyer, der einen Überblick über die nächsten Vorträge und Veranstaltungen des Vereins mit seinen Kooperationspartnern Archivverbund Main-Tauber und Volkshochschule Wertheim gibt. hv

