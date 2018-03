Drama und Satire gehen Hand in Hand

Anzeige

Insgesamt sind in zwei Besetzungen 20 Schauspieler der neunten Klasse bis zur Jahrgangsstufe zwei zu sehen. Manche wirken bei beiden Ensembles in unterschiedlichen Rollen mit, auch textlich ist das eine Herausforderung. Außergewöhnlich sind die beiden Bühnenbilder, die man auf große Leinwände drucken ließ, um einen schnellen Wechsel der Handlungsorte zu ermöglichen.

Hauptfiguren des Stücks sind die Mitglieder eines eher zweitklassigen Ensembles am Warschauer Polski-Theater. Eine zentrale Rolle nimmt das divenhafte Ehepaar Maria und Josef Tura ein. Ansonsten ist die Gruppe gesellschaftlich ein bunter Haufen, darunter Deutschstämmige, Kommunisten und Juden.

Die Regie der Truppe hat nicht nur mit der eigenwilligen Rolleninterpretation ihrer Schauspieler zu kämpfen. Eigentlich plant das Ensemble ein kritisches Theaterstück über den Nationalsozialismus im Nachbarland und die Sympathisanten des Faschismus in Polen. Doch die Zensurbehörde macht ihnen einen Strich durch die Rechnung und verbietet das Stück aus Angst vor einer Provokation.

Bei den Schauspielern herrscht da noch die Überzeugung, dass die Deutschen das Land nicht angreifen würden. Als Ersatz entscheidet man sich, „Hamlet“ zu spielen. Die zentrale Frage daraus „Sein oder Nichtsein“ stellt sich im Laufe des Stücks auch für die einzelnen Personen, aber auch für die Gruppe als Ganzes.

Zwischen Josef und Maria gibt es immer wieder Streit. Sie beginnt ein außereheliches Liebesabenteuer mit einem Fliegerleutnant Stanislaw Sobinsky. Die Liaison stellt nicht nur die Beziehung zu ihrem Mann auf eine harte Probe, sondern wird fast für alle Mitglieder des Theaters zum Verhängnis.

Als sich die beiden Geliebten näher kommen wollen, wird ihre traute Zweisamkeit von der Schocknachricht des deutschen Einmarschs jäh unterbrochen. Das Theater muss 1940 schließen. Im weiteren Verlauf wird es zur Heimatstätte der Mitglieder, die aufgrund deutscher Maßnahmen ihre Wohnung verlieren.

Auch wenn ihre Notunterkunft noch nicht mal über ein Dach verfügt, gewinnen sie der Situation nicht nur negatives ab. So verhindert das kaputte Dach, dass sie Stücke für den neuen Herrn spielen müssen, der ihnen nicht gefällt. Aussagen wie „Warschau im Schnee, sogar die Trümmer wirken dekorativ“ sorgten bei so manchem Zuschauer in der Aula für einen Kloß im Hals.

Für die Gruppe spitzt sich die Situation weiter zu, als Maria zum Verhör bei der Gestapo vorgeladen wird. Vom verwundeten Stanislaw erfahren sie, dass ein Professor Silewski die Namen der Untergrundbewegung an die Gestapo geben will. Damit wären auch die Theaterleute in Lebensgefahr. So schmieden sie einen Plan. Da der Professor sich in Polen nicht auskennt, weiß er auch nicht, wie es im Gestapo-Hauptquartier aussieht. So schaffen sie in ihrem Theater einen Nachbau und geben sich als Gruppenführer Erhard und seine Leute aus.

Die Sache fliegt allerdings auf. Sie schaffen es zwar die Liste der Namen an sich zu bringen und den Professor zu töten, doch es gibt Kopien der Liste. So entstand ein noch verwegenerer Plan, in dem sich Josef in der echten Gestapo-Zentrale als Silewski ausgibt. Erst scheint der Plan aufzugehen, doch dann taucht die Leiche des echten Professors auf. Dennoch schafft er es, sich aus der Affäre zu ziehen. Eigentlich will Josef eine Chance nutzen, um mit Maria zu fliehen. Er entschließt sich jedoch, seine Leute nicht im Stich zu lassen.

Dann wird auch noch Frau Grünberg, die Jüdin in der Truppe, deportiert. Ihre Ensemblefreunde wollen deren Tochter retten. Bei der Gestapo-Gala gelingt der Gruppe dann der große Coup.

