Drei Prozent mehr fürs Vergnügen

Wertheim.Während Grund- und Gewerbesteuer gleich bleiben, habe der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatung eine Anpassung der Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeiten diskutiert. Mehrheitlich habe man sich für eine Erhöhung um drei auf dann 19 von Hundert ausgesprochen. Der Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten ist davon nicht betroffen. Etwa 80 000 Euro soll dies laut Bürgermeister Wolfgang Stein dann zusätzlich in die Kassen spülen.

Stein sagte in seiner Haushaltsrede, dass man im Jahr 2016 eine dreijährige Angleichung an den Landesdurchschnitt beschlossen habe. Diese Angleichung sei nun mit diesem Haushalt abgeschlossen. „Damit sind unsere Hausaufgaben im Bereich Steuern für die nächsten Jahre erledigt.“ Einzige Wortmeldung zu diesem Punkt kam von Gabriela König (CDU). „Ich begrüße es, dass dieses Jahr die Gewerbesteuer- und Grundsteuer Hebesätze stabil gehalten werden. Allerdings überrascht es mich, dass die Vergnügungssteuer um abermals drei Prozent erhöht werden soll, auf nun insgesamt 19 Prozent. Bei generell guten und steigenden Steuereinnahmen, wird noch weiter an der Steuerschraube gedreht. Da die Steuer auf die Bruttokasse erhoben wird, also auf bereits versteuerte Umsätze, ist die tatsächliche Steuerlast netto viel höher. Das bedeutet, bei der Erhöhung auf 19 Prozent sind es tatsächlich gut 25 Prozent Steuerbelastung für die Betreiber. Das sind einViertel ihres Umsatzes“, sagte sie. Und weiter führte sie aus. „Auch wenn der durchschnittliche Steuersatz in anderen mittelgroßen Städten in Baden-Württemberg bei der Vergnügungssteuer bei cirka 21 Prozent liegt, ist das kein Freibrief, eine weitere Erhöhung bei uns durchzusetzen. Wann ist die Grenze erreicht, wo die Gewerbetreibenden aussteigen oder abwandern? Am Ende könnte man sogar viel mehr verlieren. Hat die Erhöhung nicht auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter der Spielstättenbetreiber und deren Arbeitsbedingungen? Zudem fehlt auch ein Signal für ein Ende der Abgabenlast. Wird nächstes Jahr dann etwa weiter erhöht?“, fragte sie in die Runde. Für Gabriela König wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, wieder etwas mehr über Haushalts- und Ausgabendisziplin nachzudenken. Ihrer Meinung nach ist es unangemessen, an der Steuerschraube zu drehen.

Bei sieben Gegenstimmen und vier Enthaltungen wurde der Erhöhung der Vergnügungssteuer zugestimmt. hei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018