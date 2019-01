Drei Sänger sind nun Ehrenmitglieder

Bettingen.40 Mitglieder des Gesangvereins Bettingen begrüßte der Vorsitzende Roland Beck zur Generalversammlung. Mit viel Applaus wurde die Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, Waltraud Herold, empfangen. Spontan sang der Chor für die Jubilarin ein Geburtstagsständchen und zu ihrer Würdigung zitierte der Vorsitzende Anmerkungen zum Thema Erfolg in Anlehnung eines Verses von Ralph Waldo Emerson.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Aus den Händen der Präsidentin Waltraud Herold erhielten Traude Diehm (50 Jahre), Manfred Friedrich (40 Jahre) und Gerhard Weber-Ade die Urkunden des Deutschen Sängerbundes.

Neben Traude Diehm und Manfred Friedrich singt Erwin Wolz seit 55 Jahren ununterbrochen im Bettinger Chor. Dafür erhielt das Trio Urkunden und Präsente vom Verein.

Als fördernde Mitglieder ehrte der Vorsitzende Eleonore Weiss und Elsbeth Dries für ihre 65-jährige Treue. Der Ehrenvorsitzende Norbert Diehm wurde für seine 60-jährige Zugehörigkeit geehrt. Eine besondere Ehrung erfuhr Christl Müller, weil sie seit 25 Jahren als Vereinsdienerin tätig ist und den Chor seit 30 Jahre mit ihrer Altstimme unterstützt. Die Versammlung ernannte Traude Diehm, Gerlinde Wolz und Günther Bartsch zu Ehrenmitgliedern.

Viele Aktivitäten

Anschließend ließ Andrea Weimer in ihrem Bericht nochmals das vergangene Jahr Revue passieren, das die vielen Aktivitäten des Chores bei verschiedenen Liederabenden, den Ständchen, beim Aufstellen des Maibaums und dem großartigen Weihnachtskonzert aufzeigte. In seinem Bericht erläuterte der Vorsitzende die Problematik der fehlenden Vorstandsmitglieder im geschäftsführenden Vorstand und warb für die Kandidatur bei der anschließenden Wahl. Mit zurzeit zwei amtierenden Vorstandsmitgliedern sei die neutrale Entscheidungsfindung schwierig, so der Vorsitzende.

Nachdem die Mitglieder dem Vorstand auf Vorschlag der Kassenprüferin Ursula Schwab ihr Vertrauen ausgesprochen hatten, schien die anschließende Wahl des Vorstands unbefriedigend zu enden. Mit Hilfe des guten Zuspruchs seitens des Ehrenvorsitzenden Diehm und seiner früheren Stellvertreterin Ingrid Breuninger, konnte schließlich Birgit Schleßmann als stellvertretende Vorsitzende gewonnen werden. Außerdem fanden sich auch fünf Mitglieder für den erweiterten Vorstand, so dass die Wahlen an diesem Abend doch ein gutes Ende fanden.

Zudem wurde beschlossen, dass der Verein am Samstag, 18. Mai, einen Busausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn unternimmt und im März 2020 wieder einen Liederabend in Bettingen veranstaltet.

