Drei Schwerverletzte nach heftigem Zusammenstoß

Für längere Zeit gab es gestern Vormittag an der Einmündung zur L 2310 nahe des Autohofs Beeinträchtigungen. Hier hatte eine Renaultfahrerin beim Abbiegen in Richtung Bettingen den entgegenkommenden Opel (im Vordergrund) übersehen. Mit an Bord des Renaults war ein zweijähriges Kind.