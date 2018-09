Drei Strecken stehen zur Wahl

Reinhardshof.Zum 17. Mal veranstalten die Velo-Freunde Wertheim am Sonntag, 9. September, die „Wertheimer Mountainbike-Tour“. Start ist gegen 8 Uhr an der Grundschule Reinhardshof. Ende ist am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, sind die Mountainbiker auf ausgeschilderten Routen unterwegs. Dabei werden folgende Strecken angeboten: Familientour: zirka 25 Kilometer mit rund 350 Höhenmetern. Gestartet werden kann zwischen 10 und 11 Uhr. Mittelstrecke: rund 41 Kilometer mit rund 960 Höhenmetern. Startzeit ist von 8 bis 10 Uhr. Langstrecke: zirka 54 Kilometer mit etwa 1300 Höhenmetern (Start von 8 bis 10 Uhr). Die teilnehmerstärksten Gruppen erhalten Pokale.

Im Rahmen der Veranstaltung gibt es eine Tombola und Sponsorenvorstellungen (unter anderem mit Testrädern).

