Dreiste Bettler bestehlen 97-Jährigen

Schollbrunn.Äußerst dreiste rumänische Bettler bestahlen am Mittwoch einen 97-jährigen Mann in seinem Haus in Schollbrunn.

Das Paar, eine Frau und ein Mann, verschaffte sich gegen 12.45 Uhr Zutritt in das Haus des blinden Mannes unter der Vorgabe, ihn zu kennen. Auf Nachfrage nannten sie ihm den Namen Eva.

Nachdem der Senior die Tür geöffnet hatte, bedrängte das Paar den Rentner so lange, bis er ihnen aus einer Schale mit mehreren Geldstücken zwei Euro anbot.

Das war den Beiden aber nicht genug. Sie nahmen sich gegen den Willen des Mannes das ganze Geld, unter anderem eine offene Münzrolle mit Zwei-Euro-Stücken, aus der Schale. Insgesamt stahlen sie 63 Euro.

Außerdem öffneten die unliebsamen Besucher Schubläden und Schränke. Dann verließen sie das Haus, ohne weiteres Diebesgut gefunden zu haben.

Bei der Fahndung kotrollierte die Polizei kurz darauf einen rumänischer Pkw, in dem sich neben anderen rumänischen Bettlern auch das gesuchte Diebespaar befand. Die Personen wurden mit zur Dienststelle genommen. Nach verschiedenen polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019