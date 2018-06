Durch die Nacht mit Ulrich Tukur

Anzeige

Das Kloster Bronnbach putzt sich heraus für die traditionelle Kreuzgang-serenade Ende Juni. Die Besucher erwartet ein besonderer Konzertabend in einzigartiger Atmosphäre.

Bronnbach. Das Team des Kulturbetriebs Kloster Bronnbach packt zusammen an, um den Konzertabend am Freitag, 29. Juni, um 20 Uhr in der einzigartigen Atmosphäre der historischen Klosteranlage zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Die Bühne und der Backstage- Bereich werden aufgebaut, der Kreuzgang nochmals gefegt und der Flügel gestimmt. Die Spannung und die Vorfreude steigen, denn dieses Jahr kommt mit dem Schauspieler, Autor und Musiker Ulrich Tukur und seinen „Rhythmus Boys“ ein bekanntes Gesicht nach Bronnbach.