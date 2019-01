Durch zu hohes Tempo verraten

Wertheim.Ein 25-jähriger Autofahrer aus Hafenlohr überschritt im April auf der L 508 zwischen dem Reinhardshof und Wertheim die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern.

Er geriet in eine Kontrolle der Stadtverwaltung Wertheim und wurde fotografiert. Das MSP-Kennzeichen führte zur Halterin des Wagen in Triefenstein. Bei der Befragung dort erfuhr die Polizei die Identität der Person am Steuer: der Lebensgefährte der Frau. Dieser, vom Amtsgericht Gemünden wegen eines anderen Delikts bereits vorbestraft, besitzt keinen Führerschein und sollte sich nun vor dem Amtsgericht Wertheim verantworten.

Er erschien nicht. Das Verfahren wurde auf schriftlichem Weg durch Verhängung eines Strafbefehls weitergeführt. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis setzte die Richterin eine Strafe von 90 mal 40 Euro fest. Bei der Verhandlung kam zur Sprache, dass der Verteidiger im Dezember das Mandat niedergelegt hat. Das Gericht vermutet, dass der Angeklagte den üblichen Kostenvorschuss nicht gezahlt hatte.

Für den Fall, dass sie sich selbst belasten würde, wies das Gericht die Halterin des Wagens auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht hin. Mache sie Angaben, müssten diese bedingungslos der Wahrheit entsprechen. Die Frau erkannte den ehemaligen Lebensgefährten auf dem Foto. Wie dieser zu ihrem Wagen kam, wurde nicht angesprochen. goe

