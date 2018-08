Durchschnittlicher Ertrag ist das Ziel

Die lange Hitze und Trockenheit geht auch an den Weinbergen der Region nicht spurlos vorbei. Wie stark Winzer von den negativen Folgen betroffen sind, ist regional unterschiedlich.

Dertingen. „Nach Jahren mit frostbedingten Ernteausfällen haben alle Winzer auf ein normales Jahr gehofft“, stellte Roland Zipf, Weinbauberater des Landwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises gegenüber den FN fest. Bis vor einigen Wochen habe es auch richtig gut ausgesehen. Aufgrund der Traubenansätze habe man von einer mengenmäßig überdurchschnittlichen Ernte ausgehen können. „Die anhaltende Trockenheit treibt aber auch den Winzern inzwischen die Sorgenfalten auf die Stirn.“

In vielen Gemarkungen habe es in den letzten zwei Monaten nicht einmal Regenmengen von 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter gegeben. „Durch Zusatzbewässerung konnte man teilweise das Schlimmste abmildern.“ Dies sei allerdings mit einem erhöhten Arbeitsaufwand und einer enormen Kostenbelastung verbunden und zudem aufgrund der mangelnden Wasserverfügbarkeit nicht überall durchführbar. Regional habe es bedeutende Unterschiede bei den Regenmengen gegeben. „Einzelne Regenereignis mit 25 bis 30 Liter konnten schon entscheidende Vorteile bringen.“ Allgemein litten flachgründige Standorte und vor allem Junganlagen am stärksten unter Wassermangel, ergänzte er.

Diese Erfahrung hat auch Lothar Klüpfel, Inhaber des Weingut Oesterlein in Dertingen, gemacht. Bei älteren Anlagen, die schon über 15 Jahre bestehen, reichten die Wurzeln der Rebstöcke bis 15 Meter tief in den Boden. So könnten sich diese besser mit Wasser versorgen und längere Perioden ohne Niederschlag überstehen, beschrieb er. Frisch gesetzte Anlagen hingegen hätten nur 30 Zentimeter Wurzeltiefe und es damit schwerer. Sie bräuchten Unterstützung durch eine Bewässerung. „Diese ist aber nur in kleinen Mengen und nicht im großen Stil umsetzbar.“ Letztlich müsse man sich hauptsächlich auf die Natur verlassen.

In seinen Weinbergen habe er glücklicherweise nur wenige Trockenschäden. „Grund dafür ist unter anderem der Einsatz der Begrünung der Anlagen, die den Boden vor Abschwemmung schützt und als Wasserpuffer fungiert.“ Dennoch schätzt Klüpfel die Ernteeinbußen auf rund 25 Prozent.

Zipf stellte mit Blick auf den gesamten Landkreis fest: „Nachdem kein Frost aufgetreten und die Rebblüte optimal verlaufen war, waren die Traubenansätze in diesem Jahr überdurchschnittlich hoch.“ Teilweise habe man daher die Erntemenge durch kulturtechnische Maßnahmen bereits vor der Trockenperiode reguliert. „Besonders in Junganlagen mussten die Rebstöcke jetzt aufgrund der Trockenheit noch stärker entlastet werden.“ Daneben sei aufgrund von lokalen Hagelereignissen etwa in Külsheim, Kembach, Königheim, Marbach oder Gerlachsheim teilweise mit stärkeren Ernteausfällen zu rechnen. „Die Winzer hoffen allgemein immer noch auf größere Niederschlagsmengen vor der Lese, so dass zumindest mit einer durchschnittlichen Erntemenge gerechnet werden kann.“

Klüpfel würde sich über einen Wechsel aus zartem Landregen mit Trockenphasen dazwischen freuen. „Zehn bis 20 Liter pro Tag mit zwei Tage Regenpause dazwischen wären für die Trauben optimal.“ Negativ hingegen wären Starkregen. Zum einen fließen diese meist oberflächig ab, zum anderen bestehe die Gefahr, dass die Beerenhäute durch die großen Wassermengen aufplatzen und es so schnell zu Fäulnis kommen kann. „Die größte Katastrophe wäre ein Hagelschlag.“

Im Dertinger Bereich wird die Weinernte voraussichtlich Anfang September starten und somit je nach Sorte zwischen zehn und 20 Tagen früher als in den Vorjahren. „Die Pflanzen stellen auf Verdunstungsschutz um und mobilisieren ihre Reserven um schneller zu reifen.“ Im reifen Zustand sei eine sofortige Ernte nötig, da man sonst mit Mengeneinbußen rechnen müsse, so Klüpfel.

„Der Gesundheitszustand der Trauben ist aktuell hervorragend“, betonte Zipf. Aufgrund der Hitze sei davon auszugehen, dass die Säure schneller abgebaut wird und damit geringere Säuregehalte gemessen werden. In nicht komplett trocken stehenden Anlagen würden überdurchschnittliche Mostgewichte (Öchslegrade) erwartet.

Klüpfel beschreibt die Ergebnisse von höherem Öchslegrad und geringer Säure als „weiche alkoholfreie Weine, wie man sie vom Alkoholgehalt her von Südeuropa kennt“. Sie werden eine ganz andere Aromatik haben als gewohnt. „Die Frage ist, wie die Verbraucher diese andere Stilistik akzeptieren.“

Das Schädlingsrisiko sei aktuell gering. „Den Pilzen ist es zu heiß und trocken“, so Klüpfel. Er ist jedoch davon überzeugt, dass sich langfristig Schädlinge durchsetzen werden, die den Bedingungen angepasst sind.

Für den Winzer ist der aktuelle Witterungstrend keine Eintagsfliege. „Im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen wird es eine Verschiebung in der Sortenstruktur hin zu späteren oder spät reifen Sorten wie Riesling, Silvana und Spätburgunder geben.“ Früh reife Sorten wie die „Siegerrebe“, eine Weißweinrebe, würden verschwinden.

„Als Weinbauer ist langfristiges Denken für 25 Jahre in die Zukunft und mehr nötig.“ Jede Neuanlage solle den Gedankenprozess in Richtung Klimaveränderung und deren Herausforderungen durchlaufen, riet er abschließend.

