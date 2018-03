„Earth Hour“ – Lichter aus als Zeichen für den Klimaschutz

Anzeige

Wertheim.Weltweit gehen am Samstag, 24. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter aus. Auch die Stadt Wertheim beteiligt sich wieder an der so genannten „Earth Hour“ des World Wide Fund For Nature (WWF). Ziel der Aktion ist es, ein sichtbares Zeichen für den Klima- und Umweltschutz zu setzen. Für 60 Minuten werden weltweit viele Städte ihre Denkmäler und öffentlichen Gebäude in Dunkelheit hüllen und Privatpersonen zu Hause das Licht ausschalten.

In Wertheim koordiniert der Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt die Beteiligung an der „Earth Hour“. An folgenden öffentlichen Gebäuden wird am Abend des 24. März die Beleuchtung abgeschaltet:

Wertheimer Burg, Grafschaftsmuseum, Schlösschen im Hofgarten, Christuskirche Bettingen, Wertheim Village, Toppels Haus am Almosenberg, Pfarrkirche Dörlesberg, Kirche Kembach, Kapelle und Kriegerdenkmal Reicholzheim, Kirche Sachsenhausen, Wehrkirche Urphar und Petruskirche Waldenhausen.