Eberhard Feucht bleibt Vorsitzender

Wertheim.Die Wertheimer Grünen führten am vergangenen Donnerstag im Grünen-Büro in der Mühlenstraße die diesjährige Jahreshauptversammlung mit der Wahl des Vorstands durch.

Nach den Berichten des Vorsitzenden Eberhard Feucht über die verschiedenen Aktivitäten des Ortverbands in den letzten zwei Jahren und die Arbeit im Kreistag, referierte Gemeinderat Richard Diehm über die Tätigkeit im Gemeinderat und Hans Müller-Rodenbach über die Finanzen. Nach der Entlastung des alten Vorstands, erfolgte unter der Leitung von Dieter Kuhnmünch die Wahl des neuen Vorstands in geheimer Abstimmung. Zuvor hatte man beschlossen, den Vorstand um eine Person zu erweitern, da der Internetauftritt des Ortsverbands insgesamt verstärkt werden soll. Als Vorsitzender wurde Eberhard Feucht erneut bestätigt wurde. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden anschließend geheim gewählt Elke Hauenstein, Nora Sachs-Rippler, Ilse Fürnkranz-Deroua und Hans Müller Rodenbach. Das langjährige Vorstandsmitglied Jutta Weimer hatte nicht mehr kandidiert.

In einem weiteren Antrag wurde beschlossen, die Sitzungen des Ortsverbands weiter 14-tägig durchzuführen, im Winterhalbjahr ab Oktober ab 19 Uhr, im Sommerhalbjahr ab März ab 20 Uhr. Dabei sollen auch wieder Sitzungen in den Ortschaften erfolgen. Termine und Themen werden in der Presse und auf der Webseite Grüne-Wertheim.de angekündigt. Die Sitzungen sind immer öffentlich. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019