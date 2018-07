„Echte“ Klausur gefordert

Anzeige

Steuern nicht erhöhen

Gegen Steuererhöhungen sprach sich auch Patrick Schönig (SPD) aus. „Das wäre Wahnsinn“, sagte er und mahnte, angesichts der Preissteigerungen im Bausektor nicht allzu euphorisch in die Zukunft zu sehen. „Trauen wir uns eine echte Priorisierung?“, fragte er und verlangte eine „echte Debatte um einzelne Punkte“. Mit dem Verlauf der letztjährigen Haushaltsdiskussion, bei der das Gremium laut Schönig „mit Informationen zugeschüttet wurde“, war die SPD-Fraktion nicht zufrieden.

Richard Diehm (Grüne) forderte eine „ordentliche Klausur spätestens nach der Sommerpause“. Aus Sicht von Bürgermeister Stein hat die gewünschte Klausur bereits im vergangenen Jahr stattgefunden. Damals habe man sogar zwei geplante Termine mehrheitlich für unnötig befunden. Hubert Sadowski (FBW) pflichtete Stein bei.

Eckdaten des Zwischenberichts:

Die Kreditermächtigung wurde noch nicht benötigt: Aktuell hat die Stadt 7,345 Millionen Euro Schulden.

Grundsteuer B und Gewerbesteuer: Die Verwaltung geht davon aus, dass die Planansätze jeweils erreicht werden.

Der kommunale Finanzausgleich entwickelt sich über Plan: Schlüsselzuweisung (650 000 Euro(, Investitionspauschale (110 000 Euro, Einkommenssteuer (340 000 Euro).

Grundstückserlöse: Mehreinnahmen in Höhe von 900 000 Euro beruhen darauf, dass ein im vergangenen Jahr eingeplanter Verkaufserlös (Gelände „L’Osteria“ am Almosenberg) erst in diesem Jahr notariell zum Tragen kam. kab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018