Edle Tropfen und Stimmung genossen

Anzeige

Kulinarisches

Ab frühen Samstagabend sorgten beim gut besuchten Hofschoppenfest die „3 Franken mit dem Contrabass“ für musikalische Unterhaltung und Stimmung. Der Sonntagmittag wurde vom Solisten „Friscobisco“ aus Kirchheim/Teck mit spanischer Gitarrenmusik gestaltet.

Am Samstagabend und Sonntagmittag boten Isabel Cortes und Andreas Heintz vom „Schwarzen Bock“ aus Hasloch die passenden Speisen zu den edlen Tropfen. Kaffee-Spezialitäten reichte am Sonntag die Verantwortlichen von „DieKaffeeKirsche“ aus Kist. Dazu gab es eine breite Auswahl an von Helfern selbstgebackenen Kuchen.

Ley dankte den Mitarbeitern und zahlreichen Unterstützern sowie den örtlichen Vereinen für deren Einsatz beim Hofschoppenfest, das alle zwei Jahre stattfindet. pdw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.08.2018