Eheleute waren als Lästermäuler stadtbekannt

Wertheim.Wertheims Schultheiß, Bürgermeister und Rat waren vor 380 Jahren mehr als ungehalten über ihren Mitbürger Peter Heinlein und dessen Frau. Es hatte sich offenbar wie ein Lauffeuer herumgesprochen, dass die Eheleute sich freventlicher Weise gelüsten ließen, nicht allein die allgemeine Bürgerschaft, sondern auch Gerichts- und Ratsmitglieder, ja sogar Geistlichkeit „mit ehrenrührigen Nachnahmen zue beschmitzen“.

Haarsträubende Titel

Einen solchen „Despect“ konnte man sich nicht gefallen lassen. Die Stadtobrigkeit, die nicht selbst über den Fall richten wollte, wandte sich mit ihrer Klage an den Stadtherrn, den Grafen Johann Dietrich zu Löwenstein-Wertheim.

Zugleich legte man am 9. November 1638 eine Liste der Spott- und Übernamen vor, die das Ehepaar Heinlein in die Welt gesetzt hatte. Durch Verhöre ihrer Verwandten waren sie ermittelt worden – und zwar von Heinleins Schwestern, die als Mägde bei Metzger Fleischmann und Weißgerber Albert dienten, sowie von der Dienstherrin, der Frau Matthäus Fleischmanns. Diese Quellen schienen am ergiebigsten. Und es war in der Tat haarsträubend, was da zum Vorschein kam.

Peter Heinlein, der aus gut bürgerlicher Familie kam und sogar mit Stadtschultheiß Philipp Leutwein verschwägert war, scheute sich nicht, diesen „seiner langsamen Redt halben“ nachzuäffen und ihn als „Gäns-Schultheißen“ zu titulieren. Die Eheleute nennen den Ratsverwandten Egidius Pollmann „Röttelgeyer und Aychhorn“. An anderen Respektspersonen schelten sie Johann Birckenfelder den „Öhlschenckel“, Nicolaus Stahl das „Hopfenträscherlin“, Johann Schacht das „Schlauchmaul und Meister von hohen Sinnen“, Kettenwirt Johann Hotz den „Guckeckh“, Georg Semlers Frau die „erbgündige und gelbe Jüedin“, Jacob Förtsch den „Segler“. Den Almosenpfleger Nicolaus Appel heißen sie „Propheten Habacuc“.

Aus der Reihe herrschaftlicher Beamter titulieren sie Rentmeister Johann Heller als „Backofenmänlin“; der Kanzleiverwandte Johann Euchart ist für sie „der Spenglerin Abgott“. Letztere bringen sie auch mit dem Stadtgeistlichen, Magister Jacobus Angelinus, in Verbindung, indem die behaupten, „wann man wissen wolle, wie man die Welt mehren solle“, müsse man nur diese beiden vernehmen. Solches galt als besonders schimpfliche Lästerung.

„Buckelter Heinlin“

Von den beiden Apothekern heißt bei den Heinleins der obere Apotheker Johann Tillmann der „Fladen-Hans“. Friedrich Heinlein, als unterer Apotheker zugleich ein naher Verwandter, muss sich den „buckelten Heinlin“ gefallen lassen, während dessen Frau als „schöne Melusina“ fast rühmlich davonkommt. Hingegen ist die Frau des Apothekerbruders Engelbert Heinlein als „Beinsteltzerin“ schlecht dran. Der Blick auf die Bürgerschaft lässt sich an Derbheiten kaum überbieten. Den neuen Metzger Gilg (Egidius Karges) schelten die Heinleins höhnischer Weise „Küehpriester und Hebraeer“, dessen Frau die „knappende Rotenburgerin und Lüegen-Margreth“, die Witwe von Simon Krebs die „doppelte Bleywäschelszung“, den Büttner Hans Weiß die „lange Ayer-Margreth“, seine Frau den „Rüebenhafen“.

Sattler Martin Endreß ist der „bausbackende Martin“, seine Frau das „rotzig Schaf“, deren Mutter der „alte Karrengaul“, Seiler Lorenz Dihl in der Kapellengasse der „eyteräugige Gaul“, Michael Faßnacht ein „Mistlader und Schlapphans“, dessen Frau kurz die „Schlapp“.

Warnendes Exempel

Lorenz Weiß heißt „Leggans“, dasselbe auch Matthäus Fleischmanns Frau. Christian Burckhard ist die „Meerkatz“, dessen Frau die“Schlappmargreth“, die Frau von Metzger Andreas Starck das „dreyfächig Küehmaul“, Metzger Thomas Metzgers Frau die „Tragdausch“, Schneider Martin Weiß der „Hungerleyder“, Hans Semler die „Gluck“. Von Nicolaus Schürer geben sie aus, „wann er seiner Frawen leuten wolle, so nehme er sein krummes Bein darzue“. Schließlich titulieren sie den neuen Stadtschreiber (Nicolaus Mollinger) den „Zispengeher“.

Mit Einreichung dieser Aufstellung stellte die Stadtobrigkeit dem Grafen anheim, die „Iniurianten“, die beiden Heinlein, „ihrer boßhaftigen Verbrechung halben“ gebührend abzustrafen, zur Vermeidung böser Konsequenzen und als warnendes Exempel. Wie Graf Johann Dietrich darauf regiert hat, ist dem im Stadtarchiv überlieferten Schriftsatz nicht zu entnehmen.

Peter Heinlein, von Beruf Krämer, war zu dieser Zeit 26 Jahre alt, seine Frau Ursula, die er als Witwe am 12. Mai 1635 geheiratet hatte, allerdings vierzig (geborene Heußlein, verwitwete Ziegengeiß). Man wird annehmen dürfen, dass sie als ältere Ehehälfte die treibende Kraft bei der Vergabe der Titel gewesen ist und Peter Heinlein sich hat anstecken lassen.

Erneut verklagt worden

1647/48 ist Heinlein freilich erneut bei der Herrschaft verklagt worden wegen wiederholter Beleidigungen. Damals konnte er sich offenbar mit Ausreden aus der Affäre ziehen. Trotz des 30-jährigen Kriegs muss er aber geschäftlich erfolgreich gewesen sein. 1646 erwarb er das ehemals Heußleinsche Ladenhaus am Eingang zur Münzgasse (Teil von Marktplatz 14), 1655 auch das anstoßende große Haus. Nach dem Tod seiner ersten Frau Ende 1661 ehelichte er am 22. April 1662 die 24-jährige Dorothea Mantel, um diese Zeit dürfte er auch dem Äußeren Rat angehört haben. Später rückte er sogar in den Inneren Rat, das Stadtgericht, auf, und als dessen Angehöriger ist er am 2. Oktober 1677 gestorben. Die Lästermaulzeit, die lang zurücklag, war völlig getilgt und vergessen.

