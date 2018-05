Ehemann, Vater, Österreicher

Anzeige

Wertheim.„Das war schön!“, so lautete am späten Samstagabend ein Kommentar eines Besuchers zu dem Auftritt von Niko Formanek im Gewölbekeller von Convenartis in Wertheim. Der österreichische Kleinkünstler ließ die über 50 Besucher bei seinem Programm „Gleich, Schatz“ netto etwa 100 Minuten in die österreichische Seele ebenso eintauchen wie in jene eines Exemplars der Krone der Schöpfung als Ehemann, Vater und Kumpel.

Anekdoten aus dem Alltag

Formanek zeigte sich froh, es geschafft zu haben, ein „Best Ager“ zu werden. Leider nähmen ihn andere nicht so wahr, wie er selbst es tue. Er bewegte sich anekdotisch durch die Alltagswirren lotete die Möglichkeiten von Sprache, Mimik und Gestik aus und wurde dem Vorurteil „Wiener Schmäh“ durchaus gerecht: „Spät abends, in meinem Alter, also kurz nach 22 Uhr“ sei er mal zu schnell gefahren, erzählt Formanek. Die ordnende Polizistin habe gleich „wird teuer“ angemerkt und auf seine Nachfrage „55 Euro“ ergänzt. Sein Kommentar: „Bitte steig ein!“

Niko Formaneks Erkenntnis „Meine Frau hat mich zu ihrem Sozialprojekt gemacht“ erreicht offenbar zahlreiche Wissende oder zumindest Ahnende im Publikum. Dem gemeinsamen „Älter werden“ in der Ehe gewinnt er absolut schöne Seiten ab: „Wenn wir die Brillen ablegen, sehen wir uns wie vor 30 Jahren.“ Dem Gedanken „Heut’ will ich mich schönmachen“ bei seinem Gang ins Bad folgt ein prüfender Blick und ein trockenes, selbstbewusst bejahendes „Passt“.