Ehrennadeln für verdiente Mitglieder

Die Kassenprüfer Horst Gallas und Hans-Dieter Friedrich bestätigten dem Kassierer eine ordentliche und ordnungsgemäße Buchführung. Ihrem Antrag, den Vorstand zu entlasten, stimmten die Mitglieder einstimmig zu. Als Kassenprüfer wurden Horst Gallas und Hans-Dieter Friedrich ebenso ohne Gegenstimme bestätig.

Bei der Terminvorausschau für 2018 wies der Erbacher unter anderem auf die regelmäßigen Stammtische und die Landesverbandstagung in Stockach hin. Die Mitgliederanzahl ist zum 1. Januar auf 104 gesunken.

Der Vorsitzende ehrte verdiente Mitglieder. Die Ehrennadel des Deutschen Imkerbunds, verliehen durch den Landesverband Badischer Imker, erhielten in Silber Reinhard Friedlein und Werner Tag. In Bronze ging die Auszeichnung an Alexej Bajdin, Stefanie Gabriel und Gunter Kachel.

Erbacher gab noch allgemeine Informationen des Landesverbandes bekannt. Abschließend dankte er allen Mitgliedern für ihr Engagement.

Nach einer kurzen Pause referierte Vereinsmitglied Erwin Wolz über seine Versuche zur Ultraschallbehandlung der Bienenvölker gegen die Varroose und über seren Ergebnissee.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018