Ehrenzeichen für verdiente Mitglieder

Anzeige

Die Mitgliederzahl betrug zum Jahreswechsel 136 Personen. Die Versammlung freute sich über fünf Neuzugänge im Jahr 2018.

In seinem Jahresbericht blickte der Vorsitzende Jürgen Merz auf viele Aktivitäten im Jahr 2017 zurück. Bei Arbeitseinsätzen in und um Höhefeld wurden Flächen gepflegt und gemäht sowie Streuobstbestände geschnitten und Neupflanzungen vorgenommen. Auch öffentliche Grünanlagen und die Standorte der Ruhebänke auf dem Gemeindegebiet umsorgte der Verein. Zahlreiche neue Holzruhebänke, die Mitglied Wolfgang Heß selbst gefertigt hat, stellte der Verein an reizvollen Verweilplätzen auf. Blumenschmuck für Gärten, Hofstellen und Hausfassaden konnte wieder über den Verein bestellt werden. Am Streuobstpflegetag des Kreis- und Landesverbands beteiligten sich die Mitglieder tatkräftig.

Vogelwelt beobachtet

Bei einer vogelkundlichen Wanderung wurden auch seltene Vogelarten entdeckt. Schnittkurse für Rosen- und Ziersträucher fanden unter der fachkundigen Leitung von Gerhard Weber statt. Hans-Dieter Friedrich und Sven Friedrich bauten Meisenknödel-Vogelfutterhäuschen, die von Ralf Nicklas an die Kinder und Jugendlichen des Vereins verteilt wurden und zur Beobachtung der Vogelwelt einluden. Der Ausflug führte zum Bamberger Weihnachtsmarkt.

Kassiererin Renate Wiezorek verlas den Finanzbericht. Kassenprüfer Bernd Sührer bestätigte die ordnungsgemäße Führung der Geschäfte. Die Versammlung entlastete Kassiererin und Vorstand einstimmig.

In den nächsten Monaten sind verschiedene Arbeitseinsätze geplant. Auch eine vogelkundliche Wanderung und die Blumenbestellaktion sind vorgesehen.

Unterrichtet wurden die Mitglieder ferner über Werkzeuge und Maschinen, die dem Verein zur Verfügung stehen. Neben Holzhäcksler, Hochentaster und Teleskopastschere kann nun auch ein motorisierter Heckenschneider genutzt werden. Der Kauf eines Balkenmähers ist geplant und kann von Mitgliedern und Förderern durch die Sammlung der „Wir-für-hier-Gutscheine“ der Volksbank Main-Tauber unterstützen werden.

Ortsvorsteher Matthias Roos dankte den Mitgliedern des Vereins für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

Gärtnermeister Wilhelm Rippel aus Uettingen hielt informierte mit einem anschaulichen und humorvollen Vortrag über das bedarfsgerechte Bewässern der Pflanzen und Gärten.

Er ging hierbei auf Bewässerungsmöglichkeiten, erforderliche Wassermengen, Bewässerungszeitpunkte sowie zu beachtende Boden- und Pflanzenmerkmale ein.

Zudem beantwortete er die Fragen der interessierten Zuhörer. vogl

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018