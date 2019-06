Ehrungen der Mitarbeiter

Heilbronn-Franken.Sie sind unverzichtbar für Handwerksbetriebe: Mitarbeiter, die ihren Arbeitgebern jahrzehntelang treu bleiben.

Folgende Personen erhielten im Mai für ihren Einsatz und ihre Loyalität von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken eine Ehrenurkunde:

25 Jahre: Günter Gerlich, Monteur Ventiltechnik, beschäftigt bei Wilhelm König Maschinenbau GmbH in Wertheim, Viktor Wittmer, Maschinenbediener Zentren, beschäftigt bei Wilhelm König Maschinenbau GmbH in Wertheim, Alexander Ernst, Monteur Ventiltechnik, beschäftigt bei Wilhelm König Maschinenbau GmbH in Wertheim, Jakob Wagner, Entgrater, beschäftigt bei Wilhelm König Maschinenbau GmbH in Wertheim.

Ein Betriebsjubiläum zeigt, dass ein Unternehmen mit der richtigen Strategie erfolgreich durch Höhen und Tiefen gelenkt worden ist. Folgender Betrieb wurde für seine Leistungen von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet für 50 Jahre: Arthur Burr GmbH in Heilbronn. hwk

