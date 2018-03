Ehrungen und Neuwahlen im Mittelpunkt

Anzeige

Vorsitzender Roland Beck ehrte in der Folge Helga Klüpfel, Willi Zastrow und Peter Beck für 50-jährige Mitgliedschaft und den aktiven Basssänger Albert Uhlschmied sowie Werner Pfaff für 40-jährige Vereinszugehörigkeit. Seit 15 Jahren singen Margarete Amend und Irmgard Flegler im Chor und erhielten dafür ebenfalls die Urkunde sowie ein Präsent.

Eine besondere Vereinsehrung durfte Anita Friedrich entgegennehmen: Sie wurde für ihre 35-jährige Tätigkeit als Kassiererin geehrt.

Die Mitgliederversammlung beschloss zudem, dass die ehemalige Vereinsvorsitzende Karin Decker sowie der langjährige Sänger Erwin Wolz und Rolf Arnold als förderndes Mitglied zukünftig Ehrenmitglieder des Vereins sind.

Schriftführerin Andrea Weimer ließ in ihrem Jahresbericht nochmals alle Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren und fand besonders lobende Worte für den Liederabend in Schwabhausen und das alljährlich am Dritten Advent stattfindende Weihnachtskonzert in der Bettinger Christuskirche.

In seinem ausführlichen Bericht lobte Chorleiter Dr. Frank Wolz seinen Chor, mit dem er nicht nur bei den vielen Ständchen, sondern besonders bei den Liedvorträgen am Jubiläumsfest des Vereins sehr zufrieden war.

Viel Arbeit mit diesem Fest hatte auch die scheidende Kassiererin Anita Friedrich, die in ihrem letzten Kassenbericht erneut positiv über das abgelaufene Geschäftsjahr berichtete.

Ursula Schwab bescheinigte in ihrem Kassenprüfungsbericht der Kassiererin eine einwandfreie Führung, weshalb die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilten.

Vorsitzender Roland Beck hob in seinem Bericht nochmals die Bedeutung des Vereinsjubiläums hervor, das den Festbesuchern und Gastchören offenbar sehr gut gefallen habe. Der Gesangverein habe dabei nach außen ein imposantes und würdiges Bild für die Ortschaft Bettingen abgegeben. Er dankte nochmals allen Helfern des Faschingsvereins, des TSV Bettingen und der Freiwilligen Feuerwehr für ihre Mithilfe, ohne die der Verein ein solch schönes Fest nicht hätte feiern können.

Anschließend leitete Roland Beck zur Neuwahl des Vorstands über, die damit endete, dass weder ein stellvertretender Vorsitzender noch ein Kassier gefunden wurde.

Die bisherigen Amtsinhaber, Manfred Decker und Anita Friedrich, stellten sich nicht mehr zur Wahl. Roland Beck wurde dagegen erneut als Vorsitzender gewählt. Auch Andrea Weimer wurde in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt.

Als nach einer regen Suche sich keiner der Anwesenden für die noch unbesetzten Ämter zur Verfügung stellte, bot die Schriftführerin an, die Vereinskasse bis zur Wahl eines Kassenwarts kommissarisch zu führen. Als Kassenprüfer fungieren auch in Zukunft Isolde Walter und Ursula Schwab.

Nach der Bekanntgabe anstehender Termine beschloss der Chor mit Liedern die Versammlung. gvb

