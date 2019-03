Eicheler hoffen auf stationäres Blitzgerät

Im Stadtteilbeirat keimt die Hoffnung auf Besserung. Die Ortsdurchfahrt belastet die Eicheler schwer. Jetzt sollen verschiedene Maßnahmen Fortschritte bringen.

Eichel. In Sachen Ortsdurchfahrt können die Einwohner von Eichel zumindest auf kleine Verbesserungen hoffen. Dies wurde in der Sitzung des Stadtteilbeirats am Dienstag in den Gemeinschaftsräumen deutlich.

Stadtteilbeiratsvorsitzender Roland Olpp berichtete von einem Schreiben des Beirats an die Stadtverwaltung. Darin werde deutlich, wie belastet die Bürger des Stadtteils Eichel vom Verkehr der Landesstraße sind. Daher forderten diese nachdrücklich wirkungsvolle Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und zur Straßensanierung.

Beides soll die Lärmbelastung deutlich senken. In dem Schreiben heißt es, bereits 2011 und 2017 habe man vergeblich die Installation eines stationären Blitzgeräts gefordert. Weiterhin werde um die Anbringung eines weiteren Geschwindigkeitsmessgeräts sowie die Verlegung des bisherigen Messgeräts von Höhe Friedhof in die Nähe des FC-Vereinsheims gebeten.

Tafel wird versetzt

Die Wünsche gehen nun laut Olpp teilweise in Erfüllung. Die bestehende Anzeigetafel werde um 50 Meter in Richtung Urphar versetzt, am Ortseingang aus Wertheim kommend werde eine zusätzliche mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel aufgestellt. Noch offen sei das Thema feste Blitzeranlage.

Beiratsmitglied Bernd Kober erklärte, einige Wertheimer Gemeinderatsfraktionen seien dieser Lösung nicht abgeneigt.

Weiter wird im Schreiben auf die Lärmbelastung und die Gefahren durch die marode Ortsdurchfahrt inklusive beschädigten Bordsteinen und klappernden Gullydeckel hingewiesen.

Kober berichtete, er habe sich im Kreistag für die Sanierung eingesetzt und sei auf offene Ohren gestoßen. Er selbst werde am Thema dranbleiben. Die Bürger forderte er auf, sich an die gewählten Mandatsträger zu wenden und immer wieder auf die Probleme hinzuweisen. Er wies aber auch darauf hin, dass es an der L 2310 noch schlechtere Abschnitte gebe, als die Eichler Ortsdurchfahrt.

Olpp resümierte: „Wir müssen abwarten. Es wird sich etwas tun.“ Er informierte zudem über die Messergebnisse der Geschwindigkeitsanzeigetafel vom 8. Februar bis 7. März. 67 Prozent der gemessenen Fahrzeuge hielten sich an das Tempolimit von 50 Stundenkilometern, 23 Prozent führen zwischen 61 und 70 Stundenkilometer. Der Rest führe deutlich unter Tempo 50, wenige über 70.

Eine Bürgerin stellte fest, dass vor allem Motorradfahrer sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Kober bedauert, dass daran leider auch kaum ein stationärer Blitzer etwas ändern könne, denn hätten sie diesen passiert, würden die Kradfahrer sofort wieder beschleunigen.

Olpp gab in der Sitzung zahlreiche weitere Informationen bekannt. Im Vereinsheim des FC Eichel würden mehrere Parteien ihre Kandidaten für die Kommunalwahl vorstellen. Die SPD komme am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr, die CDU am Montag, 20. Mai, um 19 Uhr. Der Termin mit den Freien Bürgern werde noch bekanntgegeben.

Ampel länger in Betrieb

Am 21. Juli findet die Veranstaltung „Die Frankensteiner Straße feiert Festmeile der diakonischen Nachbarn“ im Hofgarten statt. Als Ausblick warb man bereits jetzt für das Fest zum 100-jährigen Bestehen des TSC Gelb-Blau am 20. Juni 2020.

Der Metallcontainer auf dem Gelände des ehemalige Autohaus Kirchner werde ab sofort rund zwei Monate nicht zugänglich sein, da der neue Grundstückseigentümer den Hof Pflastern wolle, erläuterte Olpp.

Die Sanierung der Straße „Rainwiesen“ werde im Juni 2019 starten. Die Stadt investiere rund 250 000 Euro. Die Betriebszeit der Fußgängerampel sei auf 24 Stunden umgestellt worden. In der Bürgerfragestunde monierte ein Mitglied der Theatergruppe des Dorfs, dass es aktuell noch keinen endgültigen Zeitplan für die weitere Sanierung der Gemeinschaftsräume gebe. So könne man nicht planen.

Auf alternative Spielorte wolle man nicht ausweichen, denn das Publikum liebe den besonderen Flair der Räume. „In ihnen ist es bei der Aufführung, wie in einem richtigen Theater“, so die Aussage.

Olpp sagte, bei seinem letzten Gespräch mit dem Architekten habe dieser noch keine Kenntnis über die Ergebnisse der Ausschreibung der Arbeiten präsentiert. „Ich bleibe am Thema dran und versuche, Druck zu machen“, versprach er.

Vor drei Wochen habe sich der Stadtteilbeirat die Küche in der Feuerwache angeschaut, um Ideen für die Ausstattung der neuen Küche der Gemeinschaftsräume zu bekommen.

Laut ursprünglichem Bauzeitenplan sei man aktuell beim Innenbereich, erklärte er auf Nachfrage aus dem Gremium.

Er hoffe, in spätestens zwei Wochen eine Rückmeldung geben zu können, ob eine Theateraufführung in den Räumen in diesem Jahr möglich sein wird. Gefragt wurde von den Bürgern auch nach dem Sachstand der neuen Halle der Firma Ummert.

Olpp erklärte, nach dem Einspruch eines Nachbars gegen die Planungen habe es einen Vor-Ort-Termin mit Bauherr, Stadtverwaltung und Stadteilbeirat gegeben. Dabei seien Auflagen für den Bau festgelegt worden, die Teil der Baugenehmigung werden.

Unkraut wuchert

Moniert wurde noch der Zustand des städtischen Friedhofs. Während der kirchliche Teil daneben gut gepflegt sei, wuchere im städtischen Teil das Unkraut sehr hoch.

Ein Bürger regte an, die Beleuchtung der Wege im Schlösschenpark bei Nacht zu verbessern und verwies auf die Beleuchtung des Tauberufers in der Altstadt. Olpp berichtete, die Lampen im Park seien sehr empfindlich und deshalb schnell defekt. Man wolle sie nun gegen einen anderen Typ austauschen und ein neues Lichtkonzept entwickeln.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019