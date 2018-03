Eigene Biografie ist ein wichtiger Maßstab

Anzeige

Wertheim.Pflegekräfte der evangelischen Sozialstation und Gemeindeglieder trafen sich im Rahmen des Projekts „Goldene Minuten“, um gemeinsam über das Thema „Wertschätzung“ nachzudenken. Referentin war Pfarrerin und Pastoralpsychologin Dr. Dagmar Kreitzscheck. Sie war viele Jahre als Krankenhausseelsorgerin tätig und arbeitet als Studienleitern des Heidelberger „Zentrums für Seelsorge“ in der Weiterbildung und Supervision von Pfarrern und Pfarrerinnen der badischen Landeskirche.

Kreitzscheck erläuterte, dass der Begriff der Wertschätzung aus dem therapeutischen Bereich komme und von Carl Rogers stamme. Im Englischen steht an dieser Stelle „unconditional positive regard“. Das Wort „regard“ bedeutet so viel wie „Ansehen“. Wertschätzung hat also damit zu tun, sich gesehen zu fühlen. Und das sei ein menschliches Urbedürfnis. Menschen erleben sich durch unterschiedliche Formen der Zuwendung als „angesehen“: Lob, Dankbarkeit, Höflichkeit oder Freundlichkeit. Jeder Mensch braucht etwas anderes, um sich ehrlich wertgeschätzt und gesehen zu fühlen. Was ein Mensch braucht, hat der Referentin zufolge viel mit der eigenen Biografie zu tun, und damit, was Menschen in ihrer Kindheit ausreichend oder eben zu wenig bekommen haben.

Die Besucherinnen des Themenabends bekamen die Möglichkeit, einmal selbst zu überlegen, was ihnen an Zeichen der Wertschätzung besonders wichtig ist, und ob sie das Gefühl haben, die Wertschätzung, die sie sich wünschen, in ausreichendem Maß zu erhalten. Dagmar Kreitzscheck ermutigte dazu, konkret um Wertschätzung zu bitten, wenn sie fehlt.