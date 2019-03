Eigene Computerspiele erstellt

Beim Programmierkurs für Anfänger der Forscherkids Wertheim lernten neun Nachwuchsforscher, wie man mit Hilfe von „Scratch“ Computerspiele entwickelt.

Wertheim. In der digital geprägten Welt wird das Beherrschen von Programmiersprachen immer wichtiger. Eine Einführung in diese Kompetenz erhielten am Donnerstag neun Kinder der zweiten bis fünften Klasse im Rahmen der Forscherferien der

...