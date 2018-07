Ein Abenteuer aus der Kaffeemühle

Anzeige

Wertheim.Da staunten die großen und kleinen Besucher in der Aula „Alten Steige“ nicht schlecht, wer da alles aus der überdimensionierten Kaffeemühle stieg um die Zuschauer für über eine Stunde mit in die Welt von Räuber Hotzenplotz, Kasperl, Seppel und all den andere zu nehmen.

Mit einer unglaublichen Liebe zum Detail brachte die Badische Landesbühne das Kinderstück „Der Räuber Hotzenplotz“ in der Inszenierung von Katja Blaszkiewitz auf die Bühne.

Wegen der hohen Temperaturen musste die Aufführung kurzfristig in die Aula verlegt werden. Aber das tat der begeisterten Stimmung keinen Abbruch. Die Kinder erkannten ihre Helden schnell wieder, als sich die Schauspieler auf der Bühne verwandelten und in ihre Rollen schlüpften. Und die anwesenden Erwachsenen erinnerten sich an die Tage, als sie sich neugierig und gespannt mit Kasperl (Julia Kemp) und Seppel (Tim Tegtmeier) auf die Suche nach der vom Räuber gestohlenen Kaffeemühle der Großmutter (Norhild Reinicke) machten. Dabei kam allerdings auch bei den Jüngsten keine Angst auf. Zu knuddelig war der von Frederik Kienle dargestellte Räber Hotzenplotz mit langem Hut und Vollbart, wenn er sehnsuchtsvoll die gestohlene Kaffeemühle dreht, um die Melodie zu hören, oder mit der Gummiente im Wasser plantscht. Blöd nur, dass der dabei vom gefährlichen Zauberer Petrosilius Zwackelzahn (herrlich überdreht gespielt von Markus Wilharm) in sein Schloss gezaubert wird.