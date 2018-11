Ein Beitrag zum Erhalt des Standorts

Bestenheid.Neun Mitarbeiter wurden für ihre 25- oder sogar 40-jährige Zugehörigkeit zu den Firmen Johns Manville Europe, Johns Manville Sales und Schuller geehrt. Um dieses Ereignis in einem gebührenden Rahmen zu feiern, lud das Unternehmen die Kollegen aus den Werken Karlstein, Steinach und Wertheim in das Restaurant Dinges ein.

Zum Auftakt betonte der Geschäftsführer Dr. Heinrich Bein, es sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, dass Mitarbeiter den größten Teil Ihrer Laufbahn in einem Unternehmen verbringen. Gleichwohl sei das Gewinnen und das Binden von Fach- und Führungskräften eine entscheidende Voraussetzung für exzellente Prozesse und qualitativ hochwertige Produkte.

Somit sei die alljährliche Ehrung der Jubilare, die mit ihren ausgezeichneten Leistungen zum Schutz und zur Sicherung von Arbeitsplätzen für kommende Generationen beigetragen haben, letztendlich ein Beitrag zum Erhalt des Standortes.

Dr. Bein bedankte sich schließlich bei allen Jubilaren für die langjährige Unterstützung und wünschte alles Gute für die Zukunft. Bürgermeister Wolfgang Stein lobte die langjährige, erfolgreiche Partnerschaft der Firma mit der Stadt Wertheim.

Das Unternehmen, welches bereits über Jahrzehnte die Tradition der Glasherstellung am Standort prägt, ist aufgrund seiner Firmengröße von rund 600 Mitarbeitern und seiner Rolle als Ausbildungsbetrieb mit aktuell 30 Auszubildenden ein entscheidender Faktor für die Attraktivität der Region.

Betriebsrat Peter Eckert sprach berechtigter Weise von Lebenswerken der Anwesenden in der Johns Manville/Schuller-Familie.

Traditionell trug er Kuriositäten aus dem Betriebsratsprotokoll der Eintrittsjahre der Jubilare vor. „Wir hatten im Jahr 1978 noch eine eigene Tankstelle hier in Wertheim. Zum Betanken der privaten Pkw’s musste man jedoch vorab an einer Ausgabestelle sogenannte Benzinmarken erwerben. Da die Ausgabe einmal pro Woche nicht ausreichte, beantragte der Betriebsrat, dies auf zwei Mal wöchentlich auszudehnen. So ein organisatorischer Aufwand wäre heute für solch eine Sache undenkbar. Da das Werk Steinach seit 1993 zu den Glasstandorten der Schuller GmbH gehört, wurde ein Gesamtbetriebsrat für die Werke Karlstein, Steinach und Wertheim gebildet und besteht bis heute. Im März 1993 konnten nun die ersten Kollegen aus dem Werk Steinach für vier Wochen zum Kennenlernen von Abläufen nach Wertheim kommen. Dies war für Alle eine außergewöhnliche Situation und der Beginn einer sehr guten Zusammenarbeit.“

Ein hohes Maß an persönlichem Einsatz hätten die Mitarbeiter im Laufe Ihres beruflichen Lebens bei Johns Manville und Schuller gezeigt, sich vielen Herausforderungen gestellt und damit zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, lobte die Personalleiterin der Glasstandorte Gabriele Scheuermann, die in diesem Jahr selbst auf eine 40-Jährige Firmenzugehörigkeit zurückblickt.

